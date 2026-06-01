Nicolae Guță a ajuns ținta criticilor din cauza lui Florin Salam. Totul s-a petrecut la un concert

Un concert susținut de Florin Salam a dus la critici la adresa lui Nicolae Guță. Deși trebuia să fie un moment frumos, în care publicul să se distreze, manelistul a fost ținta unor cuvinte neașteptate. La concertul respectiv a cântat și fiul lui, Alberto.

Un moment care trebuia să fie despre muzică și voie bună a ajuns să fie debutul unei scene neașteptate. Recent, Florin Salam a susținut un concert alături de Alberto, fiul lui Nicolae Guță. În timp ce manelistul a fost apreciat pentru prestația sa, publicul l-a criticat dur pe colegul său de breaslă. Nicolae Guță a fost ținta unor critici pe motiv că nu își ia băiatul mai des la concerte, mai ales că talentul său a fost admirat de public.

Nicolae Guță, ținta criticilor

Alberto Guță a cântat de curând alături de Florin Salam una dintre cele mai cunoscute piese ale artistului. Publicul a fost impresionat de apariția sa, mai ales că este pentru prima dată când urcă pe scenă. De aici până la debutul unor critici a fost doar un pas. Internauții care au văzut momentul pe rețelele de socializare au reacționat imediat spunând că Florin Salam i-a fost ca un tată băiatului, iar Nicolae Guță a fost criticat că nu își ia copilul mai des la concerte.

„Nici Guță nu îi dă așa valoare ca tată al lui cum îi dă Florin Salam, respect Salam”, „Bravo, Salam, te-ai comportat ca un părinte”, „Pentru gestul ăsta, bravo Salam”, „Ăsta-i respectul pentru Guță, bravo”, „Are Salam grijă de el mai bine ca tatăl său”, sunt doar câteva dintre comentariile care au apărut în mediul online.

Ce i-a spus Alberto lui Florin Salam

Cu toate că internauții îl criticau pe tatăl său, Alberto nu a intervenit. Mai mult decât atât, a ținut să îi mulțumească lui Florin Salam pentru sprijinul acordat.

Țin să vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care mi-ați acordat-o și toate mesajele de încurajare pe care mi le-ați dat. Credeți-mă că înseamnă foarte mult pentru mine și nu aveți idee cât de mult îmi încălzesc inima lucrurile astea și țin să îi mulțumesc și lui Florin Salam, pentru că e un caracter de nota 1000, e o dulceață, are calități, a spus Alberto Guță pe TikTok.

VEZI ȘI: Dezvăluirile făcute de Nicolae Guță, înainte ca fratele său să moară. Când va fi înmormântat Orian

Viața grea l-a schimbat complet pe Nicolae Guță. Ce spune despre oamenii care i-au influențat destinul