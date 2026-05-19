Acasă » Știri » Cine este femeia care l-a ajutat pe fiul lui Nicolae Guță să renunțe la droguri: ”Am spus că o să reușim împreună”

De: Simona Vlad 19/05/2026 | 22:54
Momente emoționante la „Dan Capatos Show”, unde Nicolae Guță și nora lui au vorbit despre dependența de droguri a lui Nicu. Familia artistului a povestit despre perioada complicată, marcată de consum, stres și încercări repetate de recuperare. Nora manelistului, polițistă în Germania, a explicat cum a descoperit problema și cum l-a susținut permanent pe soțul său. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Nora lui Guță a mărturisit că soțul ei a fost sincer încă de la începutul relației. Ea ne-a spus că experiența profesională a ajutat-o să observe rapid semnele consumului și să intervină imediat. Vezi emisiunea integrală aici!

„Nicu a fost foarte deschis cu mine de la început. Eu mi-am asumat treaba asta și am spus că o să reușim împreună. Pe parcurs mai făcea el, așa, pe furiș, câte una-două, dar îl depistam imediat. Cum zice și tata, nu trebuia să aduc câine. Mă bucur că am rămas lucidă și am putut să-l aduc pe drumul cel bun. Nu a fost deloc ușor.”

Nora lui Nicolae Guță a recunoscut că relația lor părea imposibilă la început. Ea a declarat că diferențele dintre ei au creat conflicte, însă ambiția lui Nicu a contat enorm.

„Noi doi am fost două extreme care s-au atras. Doi oameni care nu aveau ce să caute împreună. Cred că eu i-am creat cel mai mare stres posibil. Mai multe s-au întâmplat și din cauza mea. Atâta timp cât el a fost foarte ambițios, a reușit doar prin voința lui.”

Nicolae Guță a vorbit despre sprijinul oferit fiului său în toată această perioadă. Artistul a spus că familia a rămas unită și că dragostea a cântărit enorm în recuperare.

„Noi avem iubirea asta într-un mod aparte. Când iubești pe cineva, îl iubești și cu defecte. El era conștient că noi toți suntem distruși, făcuți praf și pulbere din cauza asta. Nevastă-sa lupta cot la cot cu el, și mama lui la fel. A avut sprijin permanent.”

Familia lui Nicolae Guță a spus că recuperarea nu s-a produs peste noapte și nici fără ajutor specializat. Potrivit declarațiilor făcute în emisiune, întregul proces a durat aproximativ un an.

„Undeva la un an. Cam un an de zile, cu pauze și recăderi. Am apelat și la ajutor de specialitate, dar voința lui a contat cel mai mult.”

