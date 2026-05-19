Melek și-a găsit mașina zgâriată în parcare. Văduva lui Dani Vicol vrea să meargă la Poliție: ”Aflu cine a făcut asta”

Nici bine nu a apucat să se bucure de noua mașină, că un răuvoitor i-a făcut o „surpriză” lui Melek Minca. Care este mesajul pe care l-a transmis după ce și-a găsit mașina zgâriată în parcare? Văduva lui Dani Vicol, victima lui Mario Iorgulescu, e foc și pară!

În urmă cu doar câteva luni, Melek și-a bucurat sufletul cu o nouă achiziție: o mașină în valoare de aproximativ 100.000 de euro. Ei bine, noua mașină a atras imediat atenția fanilor, dar și a haterilor, iar unii dintre ei și-au exprimat antipatia direct față de proprietara bolidului.

Melek și-a găsit mașina zgâriată în parcare

Recent, Melek a avut surprinderea de a-și găsi mașina zgâriată în parcare. În dreptul imaginilor pe care le-a postat pe TikTok, ea a transmis un mesaj răuvoitorilor care au avut grijă să îi facă „surpriza”.

„Care ai avut dușmănie de ai trecut pe lângă mine și mi-ai zgâriat mașina aici? Care? Că aici nu e nici lovită, nu e nimic, e direct zgâriată așa, de cineva cu ceva, i-a făcut o dungă. Așa dușmănoși? Ați trecut așa și ați dat cu cheia. Se vede clar că aici e o dungă făcută de mână cu ceva. Nu se fac chestiile astea așa. Nu e frumos. Pot să intru pe cameră și să văd cine a trecut pe lângă mașină și să dau pe mâna poliției. Chestiile astea nu sunt normale și nu rămân așa. Aflu cine a făcut chestia asta”, a spus Melek Mincă, vizibil supărată.

Cadoul de 1.100 de lei pentru bonă

În ultimele zile, Melek a fost subiectul mai multor discuții în mediul online după ce a decis să îi ofere bonei un cadou considerat de mulți drept unul semnificativ, atât prin valoare, cât și prin gestul în sine. Văduva lui Dani Vicol a fost înduioșată de faptul că telefonul bonei copiilor ei avea probleme și nu mai funcționa bine. Melek a decis să îi cumpere, din propria inițiativă, un telefon nou-nouț care a costat 1.100 de lei.

„Am fost și am cumpărat un telefon (…) E nou-nouț, am dat 1.100 de lei și i-l voi face cadou lui Ana, bona mea. Ea are un telefon și am văzut-o eu într-o seară că stătea și se uita la mine pe TikTok și i se stingea telefonul, i se aprindea, îl punea la încărcat”, a spus Melek. „Hai, mă, șefa mea! Nu trebuia să te duci să-mi iei telefon”, a fost reacția Anei.

