Medic cercetat pentru ucidere din culpă după un accident mortal în Botoșani

Caz dramatic după accidentul rutier petrecut la începutul lunii mai. Biciclistul în vârstă de 48 de ani, care fusese grav rănit și transportat de urgență la spital, a murit după mai multe zile de spitalizare. În urma decesului, anchetatorii au schimbat încadrarea juridică a faptei, iar șoferul implicat în accident este acum cercetat pentru ucidere din culpă.

Accidentul s-a produs pe 5 mai, pe o stradă din municipiul Dorohoi, județul Botoșani. Potrivit informațiilor apărute inițial, biciclistul circula pe strada Grigore Ghica în momentul în care a fost implicat în coliziunea cu un autoturism condus de un medic.

Cum s-a produs accidentul

Conform primelor cercetări efectuate de polițiști, biciclistul s-ar fi angajat neregulamentar în traversarea străzii, moment în care a fost lovit de mașină.

Șoferul implicat în accident nu consumase alcool, iar testarea efectuată de polițiști a avut rezultat negativ.

În urma impactului, biciclistul a suferit răni extrem de grave, în special la nivelul capului, fiind nevoie de intervenția rapidă a echipajelor medicale.

La momentul producerii accidentului, autoritățile anunțau că victima era conștientă, însă prezenta un traumatism cranian sever. Reprezentanții serviciilor de urgență transmiteau:

„La fața locului echipajul a acordat îngrijiri medicale unui bărbat în vârstă de 48 de ani, biciclist, care a suferit un traumatism cranian grav. A fost transportat de urgență la UPU, conștient”

Victima a murit după mai multe zile de spitalizare

Deși medicii au încercat să îi salveze viața, starea biciclistului s-a agravat în zilele următoare. Sâmbătă, 16 mai, bărbatul a murit la spital din cauza rănilor suferite în accident.

După decesul victimei, anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă pe numele șoferului implicat.

Potrivit autorităților, cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Șoferul implicat este medic

Surse locale susțin că bărbatul aflat la volan este medic în județul Botoșani. În acest moment, el este cercetat pentru ucidere din culpă, infracțiune care se pedepsește conform Codului Penal în cazul accidentelor soldate cu pierderi de vieți omenești.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă au existat și alte circumstanțe care au contribuit la producerea accidentului, inclusiv viteza de deplasare și modul în care victima s-a angajat în traversarea străzii.

Moartea biciclistului a provocat emoție în comunitatea locală, mai ales că bărbatul s-a luptat mai multe zile pentru viață înainte de a pierde lupta cu rănile suferite.

