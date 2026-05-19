Lizeta Haralambie l-a vizitat pe Radu Mazăre în Madagascar. Cum arată fostul primar al Constanței

De: Alina Drăgan 19/05/2026 | 23:16
Lizeta Haralambie, vizită în Madagascar la Radu Mazăre /Foto: Social media
Acum că anii grei au apus, Radu Mazăre se bucură din plin de viața în libertate. După ani de scandaluri, dosare penale și o perioadă grea petrecută în închisoare, fostul edil al Constanței trăiește acum ca un rege în Madagascar. Duce o viață liniștită, iar recent a primit și o vizită importantă. Lizeta Haralambie, avocata care i-a fost alături în ultimii ani, i-a făcut o vizită.

Radu Mazăre trăiește intens de când a părăsit celula de la Jilava, acolo unde și-a dus mare parte din pedeapsa primită în urmă cu cinci ani, în dosarul retrocedărilor fictive. Acesta a ales să își reconstruiască viața și cariera departe de România, stabilindu-se în Madagascar, unde a investit într-un resort turistic exclusivist, Mantasaly Resort.

Așa că acum, Radu Mazăre se bucură de soare, ocean și activități în aer liber. Alături de el în Madagascar sunt soția lui, Roxana, și fiul lor, Aris, iar recent li s-a alăturat și Lizeta Haralambie.

Viața departe de România pare că îi priește lui Radu Mazăre. Acesta se concentrează pe afacerea sa și pare că îi merge destul de bine. Resortul de lux are tot mai mulți clienți, așa că fostul edil nu are de ce să se plângă. Viața este frumoasă acum pentru el, însă chiar și departe fiind de România nu a uitat de oamenii ce i-au fost aproape.

Așa că recent, în Madagascar, și-a făcut apariția și Lizeta Haralambie, buna sa prietenă și avocata care i-a fost alături în ultimii ani, încercând să-i reducă pedeapsa, dar și să obțină eliberarea condiționată. Cei doi nu au uitat de prietenia ce îi leagă.

Astfel, Lizeta Haralambie s-a bucurat recent de o bine meritată vacanță în Madagascar, după cum arată postările ei din mediul online. A mers în vizită la Radu Mazăre, s-a relaxat și au depănat amintiri împreună.

Lizeta Haralambie, vizită în Madagascar la Radu Mazăre /Foto: Instagram

Lui Radu Mazăre pare să îi priască atmosfera din Madagascar, iar o întoarcere în țară nu pare să fie în planul său. În România se mai află doar fiul său cel mare, iar cei doi păstrează o legătură strânsă.

„Da, vorbim constant, este în Madagascar, alături de frățiorul meu și soția sa. Are activități foarte aproape de natură, merge la pescuit, se dă cu kite-ul, face sport, face fel și fel de expediții. De când a plecat acum, nu (n.r. nu a fost să îl viziteze), dar înainte mergeam și urmează să merg”, declara Radu Mazăre Jr.

 

