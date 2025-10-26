Acasă » Știri » Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar. Are vedere către Oceanul Indian!

Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar. Are vedere către Oceanul Indian!

De: Anca Chihaie 26/10/2025 | 18:45
Radu Mazăre/Foto: captură TikTok
La mai puțin de un an de la eliberarea sa din închisoare, Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, a revenit în mediul afacerilor, de data aceasta pe plan internațional. Mazăre a ales să își reconstruiască viața și cariera departe de România, stabilindu-se în Madagascar, unde a investit într-un resort turistic exclusivist, Mantasaly Resort. Destinația, situată într-o zonă retrasă, oferă turiștilor o combinație între natură spectaculoasă și facilități moderne, punând accent pe confort și intimitate.

Resortul Mantasaly a fost prezentat recent de Cătălin Stănciulescu, care a realizat un tur virtual pentru urmăritorii săi pe platformele sociale. Imaginile și prezentarea au arătat camere spațioase, bungalouri moderne și o vedere impresionantă către Oceanul Indian, caracteristici care evidențiază investiția semnificativă făcută de Mazăre în destinația turistică.

Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar

Resortul dispune de 16 bungalouri, fiecare oferind acces la facilități precum baie complet utilată, apă caldă și pat confortabil, aspecte esențiale pentru confortul oaspeților.

Deși locația este retrasă, Mantasaly Resort se remarcă prin adaptarea la cerințele moderne. Resortul oferă internet de mare viteză prin sistemul Starlink, ceea ce permite vizitatorilor să lucreze de la distanță sau să își mențină legătura cu lumea exterioară, un element rar întâlnit în zone îndepărtate din Madagascar. În plus, resortul beneficiază de curățenie și servicii care asigură o ședere fără probleme, chiar și în contextul unui mediu natural dificil și izolant.

Resortul lui Mazăre/Foto: captură TikTok

„Cum arata resortul lui Radu Mazăre de aici din Madagascar. Fiti atenti dragi prieteni. O sa va arat imediat view-ul dar inainte haideti sa ne ocupam de camere. Sunt 16 bungalouri, locul se numeste Mantasaly Resort. S-a deschis de curând. Ai acolo frumos oceanul indian, in momentul de fata suntem la low tide. Si aici pe stanga se afla camera, costa undeva la 170 de euro pe seara, ceva de genul asta. Haideti sa intram sa va arat cat de frumos poate sa fie.

Inainte sa va arat camera vreau cumva asa un disclaimer sa va spun ca am platit pentru tot, aici nu e sponsorizare, nu e colaborare, nu e absolut nimic. Da e foarte cald afara acum, undeva la vre 30 de grade.

Deci avem asa, un pat enorm, foarte comod. Sunt deja in a treia zi. Am petrecut aici trei zile. O sa va spun la sfarsit care este piesa de rezistenta acestui loc pentru ca nu stiti inca, sunt convins. Aceasta este baia, extrem de curata, apa calda, tot ceea ce-ti trebuie”, a spus Cătălin.

Investiția lui Mazăre în Mantasaly Resort se înscrie într-un model de turism exclusivist, destinat celor care caută relaxare, intimitate și experiențe unice în natură. Locația este potrivită pentru activități precum kite surfing, plimbări pe plajă sau explorarea zonei naturale înconjurătoare, atrăgând turiști care doresc să combine vacanța cu aventură și recreere. Potrivit surselor locale, resortul a început să atragă un număr considerabil de vizitatori anual, evidențiind potențialul turistic al regiunii.

„Si piesa de rezistenta din punctul meu de vedere este faptul ca ai internet Starlink, deci eu pot sa stau aici sa lucrez, sa-mi fac treaba, n-am nici o fel de problema. In mod normal, in locuri de acest gen, care sunt foarte, foarte remote, sunt cateva probleme pe care le intalnesti. Si asta e faptul ca locul fiind remote, e greu sa obtii, e greu sa ai conditii ca intr-o zona foarte turistica si foarte populata.

Dar aici treaba asta chiar nu se simte pentru că ai apa calda, ai internet, ai curatenie, ai tot ceea ce-ti trebuie chiar daca esti intr-o zona retrasă. Zona asta primesti undeva la 3500 de turisti pe daca vine sa credeti.

Ai view-ul acesta care e absolut, absolut fenomenal, mai ales la high tide, când marea vine încoace, că acum vedeți este în partea aia, nu știu ce trebuie să folosesc. E foarte, foarte frumoasă zona asta, e bună pentru kite surfing, e absolut paradis.

Si repet, nu e colaborare, nu e absolut nimic, am venit, mi-am platit, va prezint exact asa cum sunt lucrurile si exact asa cum le simt eu. Astept parerea voastra, ceva la 170 de euro pe seara, cu breakfast-ul inclus.”, a mai spus Cătălin.

