LIVE VIDEO. Cine a câștigat Desafio: Aventura. Urmărește AICI marea finală

Marți, 19 mai, începând cu ora 21:30, are loc finala show-ului Desafio: Aventura de la Pro TV. După 4 luni de competiție, Vladimir Drăghia, Valentin Tănase și Marius Alexandru (Dumbo) au intrat în lupta pentru trofeu și marele premiu în valoare de 150.000 de euro, într-un duel în care stăpânirea de sine, forța fizică și rezistența psihică vor face diferența.

După 10 săptămâni petrecute la Desafio: Aventura, în urmă cu mai puțin de 24 de ore, primul concurent care și-a adjudecat locul în finală a fost Vladimir Drăghia, urmat de Marius Alexandru (Dumbo) și Valentin Tănase. Cei mai puternici participanți ai sezonului sunt pregătiți să dea totul pe unul dintre cele mai dificile trasee de până acum.

Presiunea psihică, foamea, stresul și condițiile extreme și-au pus amprenat asupra concurenșilor de-a lungul aventurii, însă cei mai puternici au fost mânați de dorința de a continua și de a ajunge până în finală. Suspansul este mai mare ca niciodată, iar fiecare pas greșit îi poate costa trofeul pentru titlul suprem și cecul în valoare de 150.000 de euro.

Cine este câștigătorul Desafio:Aventura de la Pro TV

În ediția de luni seară, 18 mai, adrenalina a atins cote maxime în cursa pentru marea finală. Din cei 24 de concurenți care au plecat inițial în aventura Desafio. doar 4 cei mai puternici concurenți au rezistat până în această etapă: Dumbo. Drăghia, Velentin și Rafa au supraviețuit celor mai grele trasee și provocări în drum spre marele titlul. Din păcate, gimnastul Rafa s-a duelat cu Valentin, cel mai rapid om din România, și a fost eliminat.

După ce s-au întors de la duel, finaliștii au avut parte de o surpriză emoționantă din partea producătorilor. Pe rând, fiecare dintre ei s-a reîntâlnit cu una dintre cele mai dragi persoane din viața sa. Valentin a izbucnit în lacrimi când și-a văzut mama. Dumbo a fost copleșit de emoții când și-a văzut soția după 4 luni, iar Vladimir Drăghia a avut bucuria de a se bucura de prezența celui mai bun prieten.

Valentin: „Aștept de 28 de ani ca să îmi spună mama că mă iubește. Nu mi-a spus niciodată că mă iubește. Nu prea își exteriorizează sentimentele” Dumbo: „Am zis eu că am petrecut seri frumoase aici, atunci când ne-am distrat, când am băut, dar nu. Oficial, spun cu mâna pe inimă că asta e cea mai frumoasă seară. Dorm alături de soția mea” Vladimir Drăghia: Mă așteptam să vină prietenul meu Adrian. Știam că Alice (n.r soția lui) nu poate să vină. Mă bucur foarte mult”

Doar unul dintre cei trei va reuși să câștige titlul suprem și cecul în valore de 150.000 de euro. Dintre aceștia, Valentin Drăghia este considerat unul dintre cei mai puternici participanți ai sezonului, însă competiția rămâne deschisă până în ultimul moment. Atât Dumbo, Valentin Tănase, cât și Drăghia au demonstrat pe parcusul competiției că sunt adversari puternici, capabili să răstoarne rezultat în lupta pentru victorie.

Daniel Pavel, prezentatorul Desafio:Aventura le-a promis telespectatorilor o confruntare spectaculoasă, suspans, adrenalină, limite psihice și fizice întinse și sacrificii, o finală cum nu s-a mai văzut până acum: „Este un traseu colosal, de aproape un kilometru, o călătorie fizică și emoțională ce va îmbina elemente din toate traseele de la Desafio de până acum”.

Marea finală Desafio:Aventura va fi difuzată de la ora 21:30, la Pro TV și pe VOYO – Urmărește AICI marea finală live video.

Câte mii de euro a primit eliminatul Rafa Szabo, din partea Pro TV, pentru cele 19 stage-uri la Desafio

Câte mii de euro a primit eliminata Coco, din partea Pro TV, pentru cele 19 săptămâni de chin la Desafio