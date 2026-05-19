Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită și i-a incendiat casa. Magistrații au decis!

De: Alina Drăgan 19/05/2026 | 16:40
Emil Gânj, condamnat în lipsă la închisoare pe viață
Noi detalii în cazul lui Emil Gânj, bărbatul din Mureș acuzat că și-a ucis și incendiat concubina! Acesta este de negăsit de luni de zile, însă a fost condamnat în lipsă. Tribunalul Mureș l-a condamnat pe criminal la detenție pe viață. De asemenea, instanța a decis și plata unor despăgubiri de peste 500.000 de euro către familia victimei. Hotărârea nu este definitivă.

În dimineața zilei de marți, 8 iulie 2025, Emil Gânj (37 de ani) a intrat în casă peste fosta sa iubită, Anda, o tânără de 24 de ani din Miheșu de Câmpie, județul Mureș, a ucis-o cu o toporișcă, i-a ascuns trupul într-un dulap, apoi a incendiat locuința. Bărbatul îi făcuse viața un calvar, iar în cele din urmă a ucis-o.

Marți, 19 mai, Tribunalul Mureș l-a condamnat pe Emil Gânj, arestat în lipsă, la detenție pe viață, pentru uciderea cu mai multe lovituri de topor a unei femei din Miheșu de Câmpie, faptă urmată de incendierea locuinței în care se afla victima.

„Condamnă pe inculpatul G. E. (trimis în judecată în lipsă), recidivist postcondamnatoriu, cetățenie română, fără ocupație la pedeapsa detențiunii pe viață pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat comisă în dauna victimei G. A. M.”, se arată pe portalul instanței.

De asemenea, instanța l-a condamnat pe bărbat la 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere și interzicerea unor drepturi, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de profanare de cadavre și interzicerea unor drepturi, la 3 ani de închisoare pentru violare de domiciliu și la alți 5 ani de închisoare pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

„În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. a Cod penal contopește pedepsele principale aplicate în prezenta cauză și aplică inculpatului G. E., pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa detențiunii pe viață. Constată că inculpatul a comis fapta în stare de recidivă postcondamnatorie prin raportare la pedeapsa de 2 ani și 1867 de zile stabilit prin sentința penală nr. 124/30.04.2025 a Judecătoriei Luduș, definitivă prin neapelare la data de 4.06.2025. În baza art. 104 alin. 2 Cod penal menține dispoziția de revocare a liberării condiționate dispuse față de inculpatul Gânj Emil prin sentința penală nr. 124/30.04.2025 a Judecătoriei Luduș, definitivă prin neapelare la data de 4.06.2025 cu privire la restul de pedeapsă de 1867 de zile. În baza art. 43 alin. 1 și 4 Cod penal adaugă pedeapsa detențiunii pe viață aplicată prin prezenta la restul de 2 ani și 1867 de zile închisoare stabilit prin sentința penală nr. 124/30.04.2025 a Judecătoriei Luduș, definitivă prin neapelare la data de 4.06.2025, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă a detențiunii pe viață”, este precizat în minuta instanței.

Mai mult, instanța îl obligă pe Emil Gânj la plata a peste 500.000 de euro către câteva părți civile din dosar și a dispus instituirea sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile care se află și care vor intra în patrimoniul acestuia, precum și a măsurii popririi până la concurența sumei de 510.000 euro, reprezentând valoarea globală a prejudiciului cauzat părților civile din prezenta cauză.

 

