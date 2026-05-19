Sâmbătă noapte, în timpul Eurovision din Austria, un român a comandat o cursă Bolt, din București în Viena. Câți bani a plătit

Sâmbătă noapte, în timp ce Europa vibra la ritmul Eurovisionului din Viena, un român din București a avut parte de o surpriză digitală care a stârnit hohote de râs online.

Într-o seară obișnuită, în care aplicațiile de transport sunt folosite pentru drumuri scurte prin oraș, un simplu click a transformat o cursă banală într-un moment viral.

Câți bani a plătit un român pentru o cursă Bucureşti-Viena cu Boltul

Utilizatorul, aflat în zona Lacul Morii, a deschis aplicația Bolt pentru o deplasare de câțiva kilometri. Doar că sistemul a interpretat greșit destinația și a calculat tariful ca pentru o călătorie internațională, din București până la Viena. Pe ecran a apărut un preț de 3.708,67 lei, cu mențiunea „NET, taxe incluse”, iar destinația era trecută clar: „Drumul La Roșu 14, București – Viena, Austria”.

Cursa era marcată „în afara razei”, iar aplicația avertiza că respingerea nu va afecta rata de acceptare. Evident, nimeni nu ar fi plătit o asemenea sumă pentru 3,7 kilometri, însă captura de ecran a devenit rapid virală. Internauții au ironizat momentul, spunând că la acel tarif șoferul ar fi trebuit să ofere și cazare, nu doar transport.

Glumele s-au înmulțit pe rețelele sociale, mai ales datorită coincidenței cu Eurovisionul din Viena. Mulți au văzut în eroarea aplicației o „teleportare digitală” între două capitale europene, iar alții au remarcat că suma ar fi suficientă pentru un bilet de avion dus-întors și câteva nopți de hotel.

