BANC | Anunț la ziar: „Trupă de zidari bețivi, căutăm de lucru”

De: Elisa Tîrgovățu 19/05/2026 | 15:54
Deși este abia marți, nu este momentul să ne descurajăm, deoarece lucrurile par să se așeze treptat, iar weekendul va sosi mai repede decât ne așteptăm. Până atunci însă, CANCAN.RO le propune cititorilor o pauză de bună dispoziție, cu un banc menit să destindă atmosfera. De această dată, gluma are în centru un grup de zidari care își caută de lucru.

ANUNȚ ÎN ZIAR:

Trupă de zidari bețivi, căutăm de lucru.

Deviza noastră: Stă în picioare – e zid, cade – e trotuar!

Alte bancuri amuzante

Care este secretul succesului

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:
– Tată, care este secretul succesului?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii corecte.
– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?
– Un cuvânt.
– Care e ăla?
– Experiența.
– Si de unde ai experiența?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii greșite.

„Cum o să te recunosc”

Pe chat:
– Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?
– Ok, dar cum o să te recunosc?
– Sunt nevastă-ta, tâmpitule!

Soțul și soția ideală

– Dragul meu, du-te să vezi meciul ăla, că te așteaptă prietenii!
– Stai puțin, iubito, să termin de șters vesela!

Toate ciupercile sunt periculoase

– Fiule, tine minte, toate ciupercile sunt periculoase..
– Chiar și ghebele?
– Chiar și ghebele fiule.
– Cum așa?
– Păi când culegeam ghebe am întâlnit-o pe mă-ta.

Bubulina la oftalmolog

Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:
– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.
– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.
– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.
– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?
– De ce, Bulă?
– Pentru că deja vezi mai bine…

