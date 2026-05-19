BANCUL ZILEI | „Alo, am nimerit unde trebuie?”

Sună telefonul la 2 noaptea:

– Alo, am nimerit unde trebuie?

– Nu, dar te trimit imediat!

Alte bancuri amuzante

Care este secretul succesului

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:

– Tată, care este secretul succesului?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii corecte.

– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?

– Un cuvânt.

– Care e ăla?

– Experiența.

– Si de unde ai experiența?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii greșite.

„Cum o să te recunosc”

Pe chat:

– Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?

– Ok, dar cum o să te recunosc?

– Sunt nevastă-ta, tâmpitule!

Soțul și soția ideală

– Dragul meu, du-te să vezi meciul ăla, că te așteaptă prietenii!

– Stai puțin, iubito, să termin de șters vesela!

Toate ciupercile sunt periculoase

– Fiule, tine minte, toate ciupercile sunt periculoase..

– Chiar și ghebele?

– Chiar și ghebele fiule.

– Cum așa?

– Păi când culegeam ghebe am întâlnit-o pe mă-ta.

Bubulina la oftalmolog Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:

– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.

– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.

– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.

– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?

– De ce, Bulă?

– Pentru că deja vezi mai bine…

Bulă de 1 Mai – Bulă, tu de ce sărbătorești 1 Mai, dacă ești șomer?

– Uite așa, măi Ștrulă. Dar tu de ce ai sărbătorit 14 februarie, chiar dacă nevastă-ta te înșală? Bulă pensionar – Bulă, ce vrei să te faci când vei fi mare?

– Pensionar!

– De ce?!

– Păi toată lumea muncește pentru asta! Nota 10 Bulă vine acasă:

– Mamă, am luat 10!

– Bravo! La ce?

– La două materii: 5 la matematică și 5 la română

