Bancul începutului de săptămână | Secretul celor mai fragede șnițele

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:
– Tată, care este secretul succesului?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii corecte.
– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?
– Un cuvânt.
– Care e ăla?
– Experiența.
– Si de unde ai experiența?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii greșite.
Pe chat:
– Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?
– Ok, dar cum o să te recunosc?
– Sunt nevastă-ta, tâmpitule!
– Dragul meu, du-te să vezi meciul ăla, că te așteaptă prietenii!
– Stai puțin, iubito, să termin de șters vesela!
– Fiule, tine minte, toate ciupercile sunt periculoase..
– Chiar și ghebele?
– Chiar și ghebele fiule.
– Cum așa?
– Păi când culegeam ghebe am întâlnit-o pe mă-ta.