Bancul începutului de săptămână | Secretul celor mai fragede șnițele

De: Elisa Tîrgovățu 18/05/2026 | 17:07
Începutul de săptămână vine pentru mulți cu alarma de dimineață și gândul la întoarcerea la birou, dar și cu nevoia unei porții serioase de bună dispoziție. Cum zâmbetul este cel mai bun antidot pentru monotonia de luni, CANCAN.RO le-a pregătit cititorilor un banc savuros, perfect pentru a începe săptămâna într-o notă relaxată și plină de energie pozitivă.

– Dragule, ți-au ieșit șnițelele așa fragede…
– M-a ajutat maică-ta! La ea mă gândeam când am bătut carnea!!!

Alte bancuri amuzante

Care este secretul succesului

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:
– Tată, care este secretul succesului?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii corecte.
– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?
– Un cuvânt.
– Care e ăla?
– Experiența.
– Si de unde ai experiența?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii greșite.

„Cum o să te recunosc”

Pe chat:
– Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?
– Ok, dar cum o să te recunosc?
– Sunt nevastă-ta, tâmpitule!

Soțul și soția ideală

– Dragul meu, du-te să vezi meciul ăla, că te așteaptă prietenii!
– Stai puțin, iubito, să termin de șters vesela!

Toate ciupercile sunt periculoase

– Fiule, tine minte, toate ciupercile sunt periculoase..
– Chiar și ghebele?
– Chiar și ghebele fiule.
– Cum așa?
– Păi când culegeam ghebe am întâlnit-o pe mă-ta.

Bubulina la oftalmolog

Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:
– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.
– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.
– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.
– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?
– De ce, Bulă?
– Pentru că deja vezi mai bine…

Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din Republica Moldova: "Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vină"
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache" începe marți, 19 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
Crimă în Brăila! Ionel, un bărbat de 50 de ani, a fost înjunghiat în plină stradă
Irina Rimes, reacție dură după scandalul voturilor de la Eurovision 2026: "Vreau să văd publică lista juriului din Republica Moldova"
Avocații lui Wiz Khalifa au activat "planul de urgență". Cum încearcă rapperul american să scape de condamnarea din România
La noi costă „o mână și-un picior", dar să vezi în Germania. Cât a plătit un român pentru 1 kg de cireșe într-un LIDL din Frankfurt
