BANC | Bulă, Bubulina și ochelarii de vedere

De: Anca Chihaie 02/05/2026 | 08:12
BANC | Bulă, Bubulina și ochelarii de vedere

Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a întâmpina următoarele zile este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi și nu numai. 

Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:
– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.
– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.
– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.
– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?
– De ce, Bulă?
– Pentru că deja vezi mai bine…

Alte bancuri savuroase

La doctor
Un tip merge la doctor:
– Dom’ doctor, am o problemă… cred că sunt invizibil!
Doctorul nu răspunde.
– Dom’ doctor?! Mă auziți?
Doctorul continuă să scrie.
– Alooo?!
Doctorul ridică ochii și spune:
– Următorul pacient!

Soț și soție
Soția:
– Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?
Soțul:
– Nu cred… dar dacă ar trebui… probabil da…
– Și ai aduce-o în casa noastră?
– Păi… da…
– Și ar dormi în patul meu?!
– Păi… nu avem altul…
– Și ar folosi crosele mele de golf?!
– Nu, că ea e stângace…

La pescuit
Doi prieteni merg la pescuit. Unul dintre ei scoate o sticlă de vodcă.
– Bem și noi câte puțin?
– Bem.
După câteva pahare:
– Bă, tu vezi că peștele ăsta are trei ochi?
– Da…
– Și apa e mov?
– Da…
– Bă… cred că am nimerit acvariul cuiva…

