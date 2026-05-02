BANC | Bulă, Bubulina și ochelarii de vedere

Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:

Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:

– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.

– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.

– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.

– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?

– De ce, Bulă?

– Pentru că deja vezi mai bine…

Alte bancuri savuroase

La doctor

Un tip merge la doctor:

– Dom’ doctor, am o problemă… cred că sunt invizibil!

Doctorul nu răspunde.

– Dom’ doctor?! Mă auziți?

Doctorul continuă să scrie.

– Alooo?!

Doctorul ridică ochii și spune:

– Următorul pacient!

Soț și soție

Soția:

– Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?

Soțul:

– Nu cred… dar dacă ar trebui… probabil da…

– Și ai aduce-o în casa noastră?

– Păi… da…

– Și ar dormi în patul meu?!

– Păi… nu avem altul…

– Și ar folosi crosele mele de golf?!

– Nu, că ea e stângace…

La pescuit

Doi prieteni merg la pescuit. Unul dintre ei scoate o sticlă de vodcă.

– Bem și noi câte puțin?

– Bem.

După câteva pahare:

– Bă, tu vezi că peștele ăsta are trei ochi?

– Da…

– Și apa e mov?

– Da…

– Bă… cred că am nimerit acvariul cuiva…

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | „Ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut”

BANC | Bulă, Bubulina și ouăle-ochiuri