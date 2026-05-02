TVR a luat decizia radicală: postul TV care se va închide definitiv și va activa doar online

O schimbare importantă va avea loc în următoarea perioadă. Un post de televiziune își va încheia definitiv activitatea. Hotărârea a fost luată încă din data de 18 martie în cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație. Cu toate acestea, TVR nu îi dezamăgește pe telespectatori și asta pentru că emisiunea va putea fi urmărită exclusiv online. Principalele motive ale modificărilor vin din dorința adaptării noului mod de consum al mediei, dar și de a reduce costuri semnificative.

Ce post de televiziune se închide și va apărea în online

Televiziunea Română a luat decizia de a-și închide permanent unul dintre posturi. Este vorba despre TVR Folclor. Aceasta a apărut pentru prima dată în 23 noiembrie 2023, iar la aproape trei ani de la lansare se va sfârși activitatea. Decizia de a se retrage de pe micile ecrane a fost luată pe 18 martie, atunci când a avut loc o ședință a Consiliului de Administrație. Apoi, pe 31 martie, Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat retragerea licenței audiovizuale.

Cu toate acestea, iubitorii canalului de televiziune, pot urmări în continuare ceea ce se difuzează, însă doar în mediul online. Din acest motiv, în aceeași dată, oficialii au emis o nouă licență pentru distribuția prin rețelele de comunicații electronice. Pentru că mulți s-au întrebat de ce are loc această decizie radicală, reprezentanții Televiziunii Române vin cu explicații clare. Aceștia spun că și-au dorit să se adapteze la schimbările din consumul media și evoluția rapidă a presei, deoarece tot mai mulți oameni își petrec timpul pe dispozitivele digitale, iar informația ajunge mult mai ușor în acest mod. În plus, un alt motiv invocat de ei este reducerea costurilor semnificative.

Postul de televiziune TVR Folclor s-a lansat aproape de finalul anului 2023 și a fost unul dintre cele mai urmărite din acea perioadă și până acum. A devenit cunoscut pentru tradițiile și patrimoniul național, elemente care erau scoase în evidență prin difuzarea muzicii populare.

VEZI ȘI: Pro TV și Antena 1, întâlnire de gradul zero, cu Radu Ciucă la mijloc: „Să ai grijă de el”

Realitatea Plus se închide! CNA a retras licența postului TV