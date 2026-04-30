Pro TV a scos Românii au talent din grilă. Motivul pentru care nu se va difuza emisiunea pe 1 mai 2026

Pro TV pregătește o serie de schimbări importante în grila de programe, semn că postul își regândește strategia pentru perioada următoare. După ce emisiunea prezentată de Cătălin Măruță a fost scoasă din program după 18 ani, apar noi modificări care vizează și alte producții populare. Deciziile recente indică o reorganizare amplă, menită să aducă un suflu nou pentru telespectatori.

Una dintre cele mai surprinzătoare schimbări vizează show-ul Românii au talent, care nu va fi difuzat într-una dintre serile obișnuite. Mai exact, ediția programată pentru data de 1 mai nu va mai apărea pe post, iar această pauză are legătură cu modul de desfășurare al competiției.

Producția introduce un sistem nou de vot, prin care o parte dintre semifinaliști vor fi aleși direct de public. Procesul de votare necesită timp suplimentar, iar concurenții au nevoie de pregătire pentru etapele live.

Ce filme vor fi difuzate vineri

În locul show-ului de divertisment, postul va difuza două producții cinematografice apreciate: Romeo Must Die, cu Jet Li, și Mr. & Mrs. Smith, în care joacă Angelina Jolie și Brad Pitt. Astfel, PRO TV oferă publicului acces la filme îndrăgite, menținând interesul telespectatorilor chiar și în absența emisiunii.

Show-ul va reveni ulterior cu etapele decisive, urmând să includă trei semifinale live programate în luna mai, iar marea finală va avea loc la finalul lunii. În acest sezon, o parte dintre concurenți vor ajunge mai departe exclusiv prin votul publicului, ceea ce aduce un plus de implicare pentru telespectatori și o dinamică diferită față de anii anteriori.

Noul mecanism de selecție aduce o schimbare importantă în modul în care evoluează competiția Românii au talent. Un număr de 12 concurenți intră în cursa pentru ultimele locuri disponibile în semifinale, iar publicul are un rol decisiv în alegerea celor care vor merge mai departe.

