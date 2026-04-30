Pro TV a scos Românii au talent din grilă. Motivul pentru care nu se va difuza emisiunea pe 1 mai 2026

De: Andreea Stăncescu 30/04/2026 | 20:57
Ce emisiune va fi scoasă din grila de 1 mai

Pro TV pregătește o serie de schimbări importante în grila de programe, semn că postul își regândește strategia pentru perioada următoare. După ce emisiunea prezentată de Cătălin Măruță a fost scoasă din program după 18 ani, apar noi modificări care vizează și alte producții populare. Deciziile recente indică o reorganizare amplă, menită să aducă un suflu nou pentru telespectatori.

Una dintre cele mai surprinzătoare schimbări vizează show-ul Românii au talent, care nu va fi difuzat într-una dintre serile obișnuite. Mai exact, ediția programată pentru data de 1 mai nu va mai apărea pe post, iar această pauză are legătură cu modul de desfășurare al competiției.

Producția introduce un sistem nou de vot, prin care o parte dintre semifinaliști vor fi aleși direct de public. Procesul de votare necesită timp suplimentar, iar concurenții au nevoie de pregătire pentru etapele live.

Sursa foto: Facebook

 Ce filme vor fi difuzate vineri

În locul show-ului de divertisment, postul va difuza două producții cinematografice apreciate: Romeo Must Die, cu Jet Li, și Mr. & Mrs. Smith, în care joacă Angelina Jolie și Brad Pitt. Astfel, PRO TV oferă publicului acces la filme îndrăgite, menținând interesul telespectatorilor chiar și în absența emisiunii.

Show-ul va reveni ulterior cu etapele decisive, urmând să includă trei semifinale live programate în luna mai, iar marea finală va avea loc la finalul lunii. În acest sezon, o parte dintre concurenți vor ajunge mai departe exclusiv prin votul publicului, ceea ce aduce un plus de implicare pentru telespectatori și o dinamică diferită față de anii anteriori.

Noul mecanism de selecție aduce o schimbare importantă în modul în care evoluează competiția Românii au talent. Un număr de 12 concurenți intră în cursa pentru ultimele locuri disponibile în semifinale, iar publicul are un rol decisiv în alegerea celor care vor merge mai departe.

CITEȘTE ȘI: Câți bani a primit eliminata Olga Barcari, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni la Survivor

Scandal uriaș în muzica populară! Constantin Măgureanu, acuzații dure din partea fiului

Iți recomandăm
Un important aeroport din Europa anunță că zeci de zboruri vor fi anulate luna viitoare din cauza unor greve
Știri
Un important aeroport din Europa anunță că zeci de zboruri vor fi anulate luna viitoare din cauza unor…
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 1 mai, de la ora 20.00
Știri
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 1 mai, de la ora 20.00
Marginea Căii Lactee, identificată de cercetători. Unde se termină galaxia noastră
Mediafax
Marginea Căii Lactee, identificată de cercetători. Unde se termină galaxia noastră
Toți oamenii premierului. Un polițist cu pensie specială, un aplaudac al lui Moșteanu și un cântăreț, numiți la conducerile prefecturilor
Gandul.ro
Toți oamenii premierului. Un polițist cu pensie specială, un aplaudac al lui Moșteanu...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Adevarul
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert...
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”....
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Mediafax
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru...
Parteneri
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
Click.ro
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri aprinse în mediul online
Digi 24
Propunere controversată: fără autobuze și tramvaie în București. Ideea unei avocate AUR a stârnit dezbateri...
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
go4it.ro
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Toți oamenii premierului. Un polițist cu pensie specială, un aplaudac al lui Moșteanu și un cântăreț, numiți la conducerile prefecturilor
Gandul.ro
Toți oamenii premierului. Un polițist cu pensie specială, un aplaudac al lui Moșteanu și un...
ULTIMA ORĂ
Soția lui Florin Prunea o distruge pe Lăcrămioara, actuala iubită a fostului portar: „A stat ...
Soția lui Florin Prunea o distruge pe Lăcrămioara, actuala iubită a fostului portar: „A stat la pândă să facă un copil cu el”
Un important aeroport din Europa anunță că zeci de zboruri vor fi anulate luna viitoare din cauza ...
Un important aeroport din Europa anunță că zeci de zboruri vor fi anulate luna viitoare din cauza unor greve
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: „Costurile spitalizării ...
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: „Costurile spitalizării au depășit 2 milioane de euro”
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 1 mai, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 1 mai, de la ora 20.00
Iubita lui Leo de la Strehaia, acuzații dure la adresa lui Carmen Șerban: ”Este o femeie foarte falsă!”
Iubita lui Leo de la Strehaia, acuzații dure la adresa lui Carmen Șerban: ”Este o femeie foarte falsă!”
Ultima postare făcută de Ionuț Voicu, tânărul de 31 de ani găsit mort în pădurea de la Arsuri. ...
Ultima postare făcută de Ionuț Voicu, tânărul de 31 de ani găsit mort în pădurea de la Arsuri. Nimic nu prevestea tragedia
Vezi toate știrile