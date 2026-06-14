Tragedie în lumea artistică! Cântărețul Oliver Tree și alte 5 persoane au murit după ciocnirea a două elicoptere

Doliu în lumea artistică! Cântărețul Oliver Tree, cunoscut pentru piesele sale celebre „Life Goes On” și „Miss You”, s-a stins din viață la vârsta de 32 de ani. Artistul a murit în mod tragic, după ce două elicoptere s-au ciocnit în aer. Artistul se afla într-unul dintre ele și nu a mai avut nicio șansă.

Potrivit primelor informații, transmise de Poliția Civilă din Rio de Janeiro, Oliver Tree și alte cinci persoane și-au pierdut viața după ce două elicoptere s-au ciocnit duminică dimineață, 14 iunie, deasupra unui parc auto pentru vehicule electrice, în sud-vestul orașului Rio de Janeiro.

Cântărețul Oliver Tree a murit

Cântărețul, pe numele său real Oliver Tree Nickell, a fost identificat ca fiind una dintre cele șase victime ale accidentului de elicopter produs duminică în Recreio dos Bandeirantes, o zonă din sud-vestul orașului Rio de Janeiro.

Conform rapoartelor, Oliver Tree și alte patru persoane se aflau într-unul dintre elicoptere, în timp ce al doilea aparat de zbor era pilotat de o singură persoană. O anchetă este în curs de desfășurare pentru a stabili cauza exactă a prăbușirii.

Oliver Tree se afla în elicopter alături de alte patru persoane: pasagerii Lucas Vignale, Gaspar Prim (cunoscut și ca YouTuberul argentinian Gaspi), Lucas Brito Chaves și pilotul Alexandre Souza. Pilotul Charles Marsillac se afla singur în celălalt elicopter.

Celebrul artist se afla în America de Sud în cadrul turneului său „The World’s First World Tour”. Acesta susținuse un concert la São Paulo în data de 6 iunie și avea programată o serie de concerte în perioada următoare. Următorul concert era programat la Lisabona, în Portugalia. Artistul avea stabilite date de concert în Statele Unite, Europa, Australia și China.

Oliver Tree a devenit cunoscut pentru prima dată în anul 2010, pe când avea doar 17 ani. La acea vreme a colaborat cu Skrillex și Zeds Dead sub numele de scenă „Tree”. În anul 2013, și-a lansat primul album independent, urmat de o pauză din industria muzicală, în care a studiat tehnologia audio.

Artistul a lansat primul său album de studio, intitulat „Ugly Is Beautiful”, în anul 2020, material premiat cu discul de aur în Statele Unite. Single-ul său de succes de pe acel album – „Life Goes On” – a primit discul de platină.

După debutul său în studio, au urmat albumele „Cowboy Tears”, „Alone in a Crowd” și „Love You Madly Hate You Badly” – cel din urmă fiind lansat în luna aprilie a acestui an.

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