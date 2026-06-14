Tragedie în Cheile Turzii, pe traseul Via Ferrata! Un tânăr de doar 22 de ani a murit după ce a căzut de pe o stâncă

Tragedie în Cheile Turzii, pe traseul Via Ferrata. Un tânăr alpinist, în vârstă de 22 de ani, a murit după ce a căzut în gol 50 de metri. Din primele informații, tânărul se cățărase pe o stâncă, iar aceasta s-a rupt. În urma celor întâmplate, o amplă misiune de salvare a fost declanșată. Însă, din păcate, pentru tânărul alpinist nu s-a mai putut face nimic.

Tragedia s-a petrecut duminică, 14 iunie, pe traseul Via Ferrata, în Cheile Turzii. Un tânăr de 22 de ani a murit după ce a căzut în gol zeci de metri. O stâncă s-a prăbușit cu el. Alarma a fost dată imediat și s-a intervenit de urgență.

„Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au fost sesizați cu privire la producerea unui accident în zona montană, unde un alpinist ar fi căzut în gol de pe o stâncă”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Un tânăr de doar 22 de ani a murit după ce a căzut de pe o stâncă

Un traseu s-a transformat într-o tragedie pentru un tânăr de 22 de ani. Acesta a murit după ce a căzut în gol aproximativ 50 de metri pe traseul Via Ferrata, în Cheile Turzii. Accidentul a declanșat o amplă operațiune de salvare. La fața locului au intervenit echipele Salvamont Cluj, iar pentru sprijin medical a fost solicitat un elicopter SMURD de la Târgu Mureș.

Alpinistul a rămas suspendat într-o zonă greu accesibilă, iar salvamontiştii au fost nevoiţi să intervină cu elicopterul. Traseele de pe Via Ferrata sunt amenajate cu puncte de ancorare, însă parcurgerea lor necesită echipament special de protecție.

În urma celor întâmplate, tânărul de 22 de ani a fost găsit în stare de inconștiență. Salvamontiștii și echipajul medical au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, pentru acesta nu s-a mai putut face nimic. Decesul a fost declarat la fața locului. Se pare că rănile suferite în urma impactului au fost extrem de grave.

„Tânărul a fost găsit în stare de inconștiență. Salvatorii montani și echipajul medical au început imediat manevrele de resuscitare”, au transmis reprezentanții Salvamont Cluj.

În prezent, cazul a fost preluat de polițiștii clujeni, care au deschis o anchetă oficială pentru a reconstitui firul evenimentelor. Oamenii legii verifică amănunțit traseul pe care se afla tânărul, echipamentul de siguranță utilizat, condițiile tehnice în care s-a efectuat ascensiunea și dacă au existat alți factori (cum ar fi desprinderi de stâncă sau erori de asigurare) care au provocat căderea fatală.

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