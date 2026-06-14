Tragedie pe litoralul românesc! Un bărbat în vârstă de 56 de ani s-a înecat în stațiunea Mamaia

A fost înregistrat primul deces pe litoralul românesc din acest sezon. Un bărbat în vârstă de 56 de ani s-a înecat în stațiunea Mamaia. Din primele informații, ar fi vorba despre un turist german. Din păcate, pentru acesta nu s-a mai putut face nimic.

O tragedie a avut loc pe litoralul românesc duminică, 14 iunie, în stațiunea Mamaia. Din nefericire, un bărbat în vârstă de 56 de ani și-a pierdut viața, după ce s-a înecat în mare. Cadrele medicale au încercat să îl resusciteze, însă eforturile au fost în zadar.

Un bărbat în vârstă de 56 de ani s-a înecat în stațiunea Mamaia

Din primele informații, bărbatul în vârstă de 56 de ani era turist german și venise pentru câteva zile pe litoralul românesc. Potrivit martorilor, acesta a intrat singur în mare, însă la scurt timp i s-a făcut rău. Totul s-a întâmplat în apropierea foişorului salvamarilor, care au intervenit imediat.

Salvamarii l-au scos la mal şi au început manevrele de resuscitare. De asemenea, alarma a fost dată imediat. Echipajele de salvare ajunse la fața locului au continuat protocolul de resuscitare, însă a fost în zadar. În cele din urmă, a fost declarat decesul.

„În cursul dimineţii am fost solicitaţi, prin serviciul 112, pentru un accident prin submersie în staţiunea Mamaia. La locul solicitării s-au deplasat două echipaje SAJ, a fost găsit un pacient în stop-cardiorespirator. S-a efectuat protocol de resuscitare, dar din păcate fără un rezultat favorabil. La sfârşitul protocolului pacientul a fost declarat decedat”, a declarat Claudia Tatarici, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa.

Trupul neînsufleţit al bărbatului a fost transportat la morgă pentru realizarea necropsiei şi stabilirea cu exactitate a cauzei decesului. În acest caz, poliţiştii au deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă.

Salvamarii trag un semnal de alarmă și spun că apa mării este foarte rece din cauza fenomenului de upwelling. Concret, vântul bate dinspre sud, dinspre uscat, şi împinge apa caldă de la suprafaţă spre larg, în timp ce apa rece urcă din adâncuri.

Astfel, dacă în zilele trecute temperatura apei ajungea la 17-19 grade Celsius, acum marea are doar 13-14 grade. Salvamarii îi avertizează pe turişti să evite scăldatul în această perioadă, din cauza diferenţei mari dintre temperatura aerului şi cea a apei.

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