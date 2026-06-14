Acasă » Știri » Tragedie pe litoralul românesc! Un bărbat în vârstă de 56 de ani s-a înecat în stațiunea Mamaia

Tragedie pe litoralul românesc! Un bărbat în vârstă de 56 de ani s-a înecat în stațiunea Mamaia

De: Alina Drăgan 14/06/2026 | 17:18
Tragedie pe litoralul românesc! Un bărbat în vârstă de 56 de ani s-a înecat în stațiunea Mamaia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

A fost înregistrat primul deces pe litoralul românesc din acest sezon. Un bărbat în vârstă de 56 de ani s-a înecat în stațiunea Mamaia. Din primele informații, ar fi vorba despre un turist german. Din păcate, pentru acesta nu s-a mai putut face nimic.

O tragedie a avut loc pe litoralul românesc duminică, 14 iunie, în stațiunea Mamaia. Din nefericire, un bărbat în vârstă de 56 de ani și-a pierdut viața, după ce s-a înecat în mare. Cadrele medicale au încercat să îl resusciteze, însă eforturile au fost în zadar.

Un bărbat în vârstă de 56 de ani s-a înecat în stațiunea Mamaia

Din primele informații, bărbatul în vârstă de 56 de ani era turist german și venise pentru câteva zile pe litoralul românesc. Potrivit martorilor, acesta a intrat singur în mare, însă la scurt timp i s-a făcut rău. Totul s-a întâmplat în apropierea foişorului salvamarilor, care au intervenit imediat.

Salvamarii l-au scos la mal şi au început manevrele de resuscitare. De asemenea, alarma a fost dată imediat. Echipajele de salvare ajunse la fața locului au continuat protocolul de resuscitare, însă a fost în zadar. În cele din urmă, a fost declarat decesul.

„În cursul dimineţii am fost solicitaţi, prin serviciul 112, pentru un accident prin submersie în staţiunea Mamaia. La locul solicitării s-au deplasat două echipaje SAJ, a fost găsit un pacient în stop-cardiorespirator. S-a efectuat protocol de resuscitare, dar din păcate fără un rezultat favorabil. La sfârşitul protocolului pacientul a fost declarat decedat”, a declarat Claudia Tatarici, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa.

Trupul neînsufleţit al bărbatului a fost transportat la morgă pentru realizarea necropsiei şi stabilirea cu exactitate a cauzei decesului. În acest caz, poliţiştii au deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă.

Salvamarii trag un semnal de alarmă și spun că apa mării este foarte rece din cauza fenomenului de upwelling. Concret, vântul bate dinspre sud, dinspre uscat, şi împinge apa caldă de la suprafaţă spre larg, în timp ce apa rece urcă din adâncuri.

Astfel, dacă în zilele trecute temperatura apei ajungea la 17-19 grade Celsius, acum marea are doar 13-14 grade. Salvamarii îi avertizează pe turişti să evite scăldatul în această perioadă, din cauza diferenţei mari dintre temperatura aerului şi cea a apei.

 

CITEȘTE ȘI:

Noi reguli pe litoralul românesc! Ce este taxa pe prosop introdusă de unele hoteluri. Turiștii s-au revoltat

Un bucureștean a comandat o mașină Bolt până în Vama Veche. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Iustina Loghin și Cornel Luchian s-au despărțit?! Semnele care i-au dat de gol: „Oamenii nepotriviți”
Știri
Iustina Loghin și Cornel Luchian s-au despărțit?! Semnele care i-au dat de gol: „Oamenii nepotriviți”
Ce făcea Rareș Cojoc, după ce s-a aflat de asaltul Andreei Popescu la Dan Alexa? Antrenorul și-a petrecut noaptea la ea acasă
Știri
Ce făcea Rareș Cojoc, după ce s-a aflat de asaltul Andreei Popescu la Dan Alexa? Antrenorul și-a petrecut…
Adio, haine cumpărate? Trucul care LASĂ marile branduri de modă fără clienți
Mediafax
Adio, haine cumpărate? Trucul care LASĂ marile branduri de modă fără clienți
Ședință de urgență la PNL pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid. Când este programată „execuția” și unde
Gandul.ro
Ședință de urgență la PNL pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid. Când...
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Imagini şocante cu saltul mortal al unei tinere: a fost aruncată de la 40 de metri fără coarda de siguranță
Adevarul
Imagini şocante cu saltul mortal al unei tinere: a fost aruncată de la...
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
Digi24
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu...
Cinci obiceiuri simple pe care cuplurile fericite le practică seara. Cum menții relația sănătoasă
Mediafax
Cinci obiceiuri simple pe care cuplurile fericite le practică seara. Cum menții relația...
Parteneri
Cum arată vila luxoasă în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea. Și-au amenajat un adevărat imperiu
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila luxoasă în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea. Și-au amenajat un...
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Ibacka, imagini de la noua ei casă de pe litoral. Fosta soție a lui Cabral vorbește despre greutățile prin care trece. „Marea are efect terapeutic”
Click.ro
Andreea Ibacka, imagini de la noua ei casă de pe litoral. Fosta soție a lui...
CULISE. Cum a ajuns Veștea propunerea-surpriză de premier: „O palmă pentru Bolojan”. Liberalii prevăd ruperea PNL. Ce spune PSD
Digi 24
CULISE. Cum a ajuns Veștea propunerea-surpriză de premier: „O palmă pentru Bolojan”. Liberalii prevăd ruperea...
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Promotor.ro
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
go4it.ro
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
Descopera.ro
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Ședință de urgență la PNL pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid. Când este programată „execuția” și unde
Gandul.ro
Ședință de urgență la PNL pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid. Când este programată...
ULTIMA ORĂ
Iustina Loghin și Cornel Luchian s-au despărțit?! Semnele care i-au dat de gol: „Oamenii nepotriviți”
Iustina Loghin și Cornel Luchian s-au despărțit?! Semnele care i-au dat de gol: „Oamenii nepotriviți”
Ce făcea Rareș Cojoc, după ce s-a aflat de asaltul Andreei Popescu la Dan Alexa? Antrenorul și-a ...
Ce făcea Rareș Cojoc, după ce s-a aflat de asaltul Andreei Popescu la Dan Alexa? Antrenorul și-a petrecut noaptea la ea acasă
Închirierea hainelor pare soluția perfectă pentru planetă. Experții avertizează însă că realitatea ...
Închirierea hainelor pare soluția perfectă pentru planetă. Experții avertizează însă că realitatea este mai complicată
Tragedie în lumea artistică! Cântărețul Oliver Tree și alte 5 persoane au murit după ciocnirea ...
Tragedie în lumea artistică! Cântărețul Oliver Tree și alte 5 persoane au murit după ciocnirea a două elicoptere
Cum arată Codruța Filip în costum de baie? Cântăreața rar s-a expus într-o astfel de ținută
Cum arată Codruța Filip în costum de baie? Cântăreața rar s-a expus într-o astfel de ținută
Generația Z adoră filmele de groază. Experții spun că realitatea i-a speriat deja suficient
Generația Z adoră filmele de groază. Experții spun că realitatea i-a speriat deja suficient
Vezi toate știrile