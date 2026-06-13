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Noi reguli pe litoralul românesc! Ce este taxa pe prosop introdusă de unele hoteluri. Turiștii s-au revoltat

De: Alina Drăgan 13/06/2026 | 22:58
Noi reguli pe litoralul românesc! Ce este taxa pe prosop introdusă de unele hoteluri. Turiștii s-au revoltat
Ce este taxa pe prosop introdusă de unele hoteluri
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Sezonul estival a început, iar primii turiști deja au ajuns pe litoralul românesc. Însă, pentru unii dintre ei, vacanța a venit și cu unele costuri neașteptate în plus. Ce este taxa pe prosop introdusă de unele hoteluri? Turiștii s-au revoltat.

Se pare că în acest an, unele dintre hotelurile de pe litoralul românesc au introdus o nouă taxă. Este vorba despre taxa pe prosop. Măsura a fost luată după ce unele prosoape au fost pătate atât de rău de către turiști încât nu au mai putut fi folosite. Cât au trebuit să scoată din buzunar pentru această greșeală?

Ce este taxa pe prosop introdusă de unele hoteluri?

Un hotel de trei stele din Mamaia a introdus taxa pe prosop pentru clienții săi. Cu toții știm acele prosoape albe pe care le găsim în camerele de hotel. Ei bine, se pare că unii turiști le deteriorează și nu prea țin cont de ele. Iar adesea, personalul găsește prosoapele într-o stare deplorabilă, pline de tot felul de pete și imposibil de reutilizat.

Ei bine, de acum, cei care pătează prosoapele vor trebui să plătească o taxă de 50 de lei. Reprezentanții hotelului de trei stele din Mamaia au explicat că au decis să aplice această taxă după ce au fost nevoiți să arunce prosoape din cauza petelor de cafea sau de fond de ten care nu au mai ieșit.

Deși pentru unii această nouă regulă pare rezonabilă, alți turiști au fost extrem de revoltați atunci când au aflat că trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar.

„Ne confruntăm cu o situație pe care dorim să o analizăm împreună cu dumneavoastră și să aflăm și părerea comunității. Din păcate, la check-out găsim uneori prosoape deteriorate iremediabil din cauza petelor de cafea, fond de ten, vopsea de păr sau alte substanțe care pătează permanent materialul.

Am apelat la toate spălătoriile disponibile din oraș și am încercat diverse soluții profesionale de curățare, însă aceste pete nu mai pot fi îndepărtate complet. Conform termenilor și condițiilor unității noastre, am decis să percepem o taxă de 50 lei pentru fiecare prosop deteriorat și imposibil de reutilizat.

Din păcate, aceste prosoape nu mai pot fi oferite altor turiști și sunt aruncate. În urma aplicării acestei reguli, am primit mai multe recenzii negative și note mici, deși considerăm că este o măsură firească pentru acoperirea prejudiciului creat. Cum considerați că ar trebui să procedăm în astfel de situații? Ați întâlnit cazuri similare? Suntem deschiși la sugestii și păreri constructive”, au transmis reprezentanții hotelului, în mediul online.

 

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