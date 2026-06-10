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Schimbări importante în transportul feroviar. Trenurile către litoral nu vor mai opri într-o stație frecventată intens de turiști

De: Elisa Tîrgovățu 10/06/2026 | 14:29
Schimbări importante în transportul feroviar. Trenurile către litoral nu vor mai opri într-o stație frecventată intens de turiști
Schimbări importante în transportul feroviar. Trenurile către litoral nu vor mai opri într-o stație frecventată intens de turiști / Sursa foto: Pexels
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CFR Călători anunță modificări în circulația trenurilor spre litoral, după ce unele garnituri nu vor mai efectua opriri într-una dintre cele mai importante stații.

Schimbarea afectează programul curselor în perioada următoare. Pasagerii care au cumpărat deja bilete trebuie să țină cont de noile condiții de circulație și eventualele ajustări ale traseelor.

Trenurile care circulă spre litoral vor înregistra o modificare temporară a opririlor în perioada 13–30 iunie 2026, urmând să nu mai staționeze în Costinești Tabără. În acest interval, oprirea va fi efectuată exclusiv în stația Costinești. Asta va duce la ajustări în programul obișnuit al curselor feroviare de pe ruta către mare.

Ce se întâmplă cu turiștii care au achiziționat deja bilete

Decizia a fost luată la solicitarea CNCF CFR SA, după redeschiderea circulației pe secția Hm Costinești–Mangalia, pe întreaga distanță. În urma acestei modificări, operarea trenurilor a fost ajustată astfel încât traficul feroviar să fie adaptat noilor condiții de circulație pe tronsonul respectiv.

„Urmare a comunicării primite de la managerul infrastructurii feroviare, CNCF CFR SA (…), trenurile de călători nu vor avea oprire în stația Costinești Tabără. Menționăm că trenurile de călători vor opri în stația Costinești.

De asemenea, rugăm pasagerii care au achiziționat deja bilete cu plecare din sau sosire în stația Costinești Tabără să utilizeze stația Costinești”, informează CFR Călători într-un comunicat de presă.

Sursa foto: Arhivă Cancan

Pasagerii afectați de modificările de circulație pot solicita, la cerere, restituirea contravalorii biletelor neutilizate, fie integral, fie pentru segmentul de rută care nu mai este parcurs, în conformitate cu prevederile regulamentului feroviar în vigoare.

În același timp, începând cu 12 iunie 2026, vor fi introduse curse directe către Varna. Totodată, din 13 iunie vor deveni disponibile și legături feroviare directe către Sofia și Istanbul (Halkali).

Biletele pentru aceste rute internaționale pot fi achiziționate cu până la 90 de zile înainte de călătorie, atât din stațiile și agențiile feroviare autorizate pentru trafic internațional, cât și online, prin platforma oficială de vânzare a companiei.

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