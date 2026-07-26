Plaja din Grecia unde turiștii riscă o amendă de 1000 de euro dacă pleacă acasă cu o piatră

Deși insula Skiathos nu se află printre cele mai cunoscute destinații turistice, celebra plajă Lalaria devine din ce în ce mai populară datorită pietricelelor sale albe. Totuși, aceste pietricele albe îi pot costa pe turiști sute de euro. Cei care vizitează această spectaculoasă insulă din Marea Egee nu au voie să ia pietricele de pe plaja Lalaria dacă nu vor să primească o amendă cuprinsă între 775 și 1.000 de euro.

Plaja din Grecia unde nu ai voie să pleci acasă cu o piatră

Numele plajei provine din vechiul cuvânt grecesc „las”, care înseamnă „pietricică”. La sosirea pe plaja Lalaria, turiștii sunt întâmpinați de un panou care îi informează că este strict interzis să ia pietrele albe de pe plajă. Regulile stricte au fost introduse în 2018 pentru a opri furtul pietrelor de pe cea mai cunoscută plajă a insulei.

Aceleași avertismente sunt afișate și pe ambarcațiunile care transportă turiștii către plajă. Mesajul este următorul:

„Este strict interzisă îndepărtarea pietricelelor sau a pietrelor din orice zonă a plajei.”

În încercarea de a-i determina pe turiști să respecte regulile, autoritățile din Skiathos au amplasat în aeroporturi așa-numitele „cutii pentru returnarea pietricelelor de pe plaja Lalaria”, iar bagajele vizitatorilor pot fi, de asemenea, verificate înainte de plecare.

Fără aceste măsuri, insula risca să piardă porțiuni întregi din celebra sa plajă, cunoscută și pentru faptul că a apărut în primul film din seria „Mamma Mia!”.

Autoritățile locale și activiștii au promovat sloganul „Fă o fotografie, nu lua o pietricică”, care apare acum pe afișe amplasate în mai multe locuri de pe insulă.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a orașului, Athina Papageorgiou, regulile au devenit necesare pe fondul creșterii numărului de turiști care vizitează insula Skiathos.

„Odată cu explozia turismului, s-a observat o scădere vizibilă a numărului de pietre de pe plajă. Poate părea un gest neînsemnat să iei câte o pietricică din când în când, însă atunci când mii de oameni fac același lucru, rezultatul este că, în timp, nu mai rămâne nimic”, declara ea în 2018.

Unde se află și cum ajungi

Situată în extremitatea nord-estică a insulei Skiathos, plaja Lalaria este un loc spectaculos, renumit pentru peisajele sale impresionante și frumusețea naturală.

Cu stânci albe uriașe care se înalță din apele limpezi și adânci ale Mării Egee, formațiuni stâncoase spectaculoase și golfulețe ascunse care așteaptă să fie descoperite, Lalaria este una dintre cele mai spectaculoase plaje din Grecia.

Plaja cu pietricele albe este una dintre cele mai cunoscute din insulele grecești și apare pe majoritatea cărților poștale și materialelor de promovare dedicate insulei Skiathos. Stâncile abrupte din calcar, albite de soare, coboară până la o întindere de pietricele și bolovani albi, care dau apei o nuanță spectaculoasă de turcoaz și îi determină pe turiști să fotografieze peisajul la fiecare pas.

Lalaria poate fi vizitată doar cu barca, iar accesul depinde de condițiile meteo.

Plaja se află la aproximativ 10 kilometri pe mare de orașul Skiathos, pe coasta de nord a insulei, iar din port pleacă zilnic numeroase excursii cu ambarcațiuni.

Lalaria este inclusă în programul aproape tuturor croazierelor turistice organizate în Skiathos, astfel că, în anumite intervale ale zilei, plaja poate deveni foarte aglomerată.

Majoritatea excursiilor către Lalaria includ și o oprire la Kastro, vechea capitală fortificată a insulei, iar bărcile pleacă din portul Skiathos în jurul orei 10:00. Cei care închiriază o barcă privată pot evita aglomerația și se pot bucura de plajă într-un cadru mult mai liniștit.

De ce este Plaja Lalaria atât de specială

„Lalaria” este cuvântul grecesc pentru pietricelele care au dat numele plajei. Pentru a coborî de pe ambarcațiuni pe țărm, turiștii folosesc pasarele din lemn montate de echipaj.

Țărmul este acoperit cu pietricele și bolovani gri și albi, șlefuiți de mare de-a lungul timpului, iar în spatele plajei se ridică stânci abrupte în nuanțe de alb și gri.

Apa mării este extrem de limpede și capătă nuanțe spectaculoase de albastru. Chiar și în zonele unde adâncimea este mare, fundul mării poate fi observat cu ușurință.

Pietricelele albe și rocile de marmură aflate sub apă contribuie la culoarea intensă de turcoaz a mării.

Pietrele absorb rapid căldura și o degajă apoi înapoi, astfel că plaja poate deveni foarte fierbinte în timpul verii. Cum nu există zone umbrite, cele aproximativ două ore petrecute aici în timpul excursiilor organizate sunt considerate suficiente.

La capătul vestic al plajei se află o stâncă uriașă care formează un arc natural între uscat și mare. Legenda spune că cei care înoată prin deschiderea stâncii, cunoscută sub numele de Tripia Petra, vor întineri.

În apropiere se găsesc și trei grote marine, accesibile exclusiv cu barca: Galazia (Grota Albastră), Skotini (Grota Întunecată) și Chalkini (Grota de Aramă). Acestea sunt incluse frecvent în excursiile pe mare organizate în zonă.

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