Acasă » Știri » Plaja din Grecia unde ai șezlonguri gratuite și mâncare ieftină: „Servicii excelente”

Plaja din Grecia unde ai șezlonguri gratuite și mâncare ieftină: „Servicii excelente”

De: Emanuela Cristescu 18/06/2026 | 12:31
Plaja din Grecia unde ai șezlonguri gratuite și mâncare ieftină: „Servicii excelente”
Plaja din Grecia unde ai șezlonguri gratuite și mâncare ieftină: „Servicii excelente”. Sursa foto Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În timp ce pe litoralul românesc prețurile au luat-o complet razna, o nouă destinație a devenit feblețea turiștilor. Este vorba despre un adevărat colț de Rai ascuns în Grecia, unde conceptul de vacanță nu îți lasă portofelul gol. Românii au descoperit o oază de liniște pe malul Mării Ionice, unde șezlongurile sunt complet gratuite, iar mâncarea de la taverne este ieftină și incredibil de gustoasă.

Vrahos a intrat puternic pe radarul celor care caută relaxare totală la prețuri de bun-simț. Stațiunea se laudă cu o fâșie uriașă de nisip fin combinat cu pietricele, care se întinde pe kilometri întregi și se conectează direct cu celebra plajă Loutsa. Apa este de o claritate de cristal, iar intrarea în mare este extrem de lină, fiind perfectă pentru părinții care merg în concediu cu cei mici.

Plaja din Grecia care oferă șezlonguri gratuite

Spre deosebire de stațiunile de fițe, aici nu plătești nimic pentru șezlonguri și umbrele, fiind necesar doar să comanzi o răcoritoare sau o cafea. Turiștii care au testat deja zona au rămas profund impresionați și au lăsat recenzii pline de entuziasm pe platformele de călătorii.

„O plajă minunată, cu ape puțin adânci, ideală pentru copii! Servicii excelente și mâncare fantastică! Prețurile sunt foarte bune, iar porțiile sunt cu adevărat uriașe! Un loc curat și îngrijit”, au spus turiștii.

Plaja din Grecia unde ai șezlonguri gratuite și mâncare ieftină: „Servicii excelente”
Plaja din Grecia unde ai șezlonguri gratuite și mâncare ieftină: „Servicii excelente”. Sursa foto Facebook

Pe lângă avantajele financiare, peisajele oferite de natură par desprinse din vederi. Cei care au privit marea la lăsarea serii au povestit că momentele sunt de-a dreptul unice: „Apusurile de soare sunt spectaculoase, parcă soarele cade direct în mare”.

Un alt mare plus al acestei stațiuni este atmosfera calmă, complet lipsită de agitația și haosul din zonele comerciale arhipline. În Vrahos nu există cluburi de noapte care să spargă timpanele turiștilor, fiind o destinație ideală pentru cei care vor să se odihnească. În plus, prețurile din localuri și cafenele sunt mult mai mici comparativ cu alte insule grecești celebre.

Ce poți face în Vrahos

Românii care vin aici cu mașina personală au parte de condiții excelente. Ofertele de cazare sunt extrem de variate, de la camere simple până la vile cochete cu panoramă spre mare, majoritatea fiind plasate chiar lângă plajă. Camerele sunt dotate modern, cu internet gratuit și aer condiționat, iar parcarea nu reprezintă o problemă sau o cheltuială suplimentară.

Dacă te plictisești de stat la plajă, locația este excelentă și ca punct de plecare pentru mici escapade pline de aventură. Printre atracțiile de top din proximitate se numără superb-ul orășel Parga, excursiile cu barca spre insulele Paxos și Antipaxos, dar și o vizită pe legendarul râu Acheron, situat chiar în satul de pescari Ammoudia.

Iar dacă vrei să vezi unele dintre cele mai faimoase plaje din lume, precum Porto Katsiki sau Egremni, insula Lefkada se află la o distanță de doar două ore de mers cu mașina.

VEZI ȘI: Stare de urgență în Grecia, în plin sezon estival. Ce trebuie să știe românii care merg în vacanță

Țara din Europa preferată de români pentru vacanța de vară. Grecia ocupă locul doi

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Codruța Filip, mesaj cu subînțeles pentru Valentin Sanfira?! „Am să mă îmbăt și-am să vin la nunta ta”
Știri
Codruța Filip, mesaj cu subînțeles pentru Valentin Sanfira?! „Am să mă îmbăt și-am să vin la nunta ta”
Paul de România poate fi predat autorităților române, potrivit Curții de Apel Paris. Informații de ultimă oră
Știri
Paul de România poate fi predat autorităților române, potrivit Curții de Apel Paris. Informații de ultimă oră
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Mediafax
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație...
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat al lui Bolojan. De ce ar fi acuzat primarul Capitalei
Gandul.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat...
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la...
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele efecte
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de...
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și...
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER cariera politică
Mediafax
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER...
Parteneri
Fiica unui fost mare fotbalist va fi ispită în noul sezon „Insula iubirii”. Are 23 de ani și o carieră surprinzătoare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fiica unui fost mare fotbalist va fi ispită în noul sezon „Insula iubirii”. Are 23...
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Imagini din casa Dianei Munteanu. Cum și-a amenajat vedeta locuința în care trăiește alături de fiul ei
Click.ro
Imagini din casa Dianei Munteanu. Cum și-a amenajat vedeta locuința în care trăiește alături de...
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile tulburătoare din spatele tragediei
Digi 24
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile...
Dacia Spring 2026 a fost confirmat oficial. Rivalul pentru BYD Dolphin Surf și Hyundai Inster va fi produs în Europa
Promotor.ro
Dacia Spring 2026 a fost confirmat oficial. Rivalul pentru BYD Dolphin Surf și Hyundai Inster...
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce...
Irlanda devine protectorat militar francez: Armata nu are resurse
go4it.ro
Irlanda devine protectorat militar francez: Armata nu are resurse
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat al lui Bolojan. De ce ar fi acuzat primarul Capitalei
Gandul.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat al lui...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum arată acum Debbie Rowe, fosta soție a lui Michael Jackson. Mama lui Paris și Prince Jackson e ...
Cum arată acum Debbie Rowe, fosta soție a lui Michael Jackson. Mama lui Paris și Prince Jackson e de nerecunoscut
Codruța Filip, mesaj cu subînțeles pentru Valentin Sanfira?! „Am să mă îmbăt și-am să vin ...
Codruța Filip, mesaj cu subînțeles pentru Valentin Sanfira?! „Am să mă îmbăt și-am să vin la nunta ta”
Paul de România poate fi predat autorităților române, potrivit Curții de Apel Paris. Informații ...
Paul de România poate fi predat autorităților române, potrivit Curții de Apel Paris. Informații de ultimă oră
Canicula pune stăpânire pe Europa! Nopțile „super tropicale” și aerul saharian vor acapara România
Canicula pune stăpânire pe Europa! Nopțile „super tropicale” și aerul saharian vor acapara România
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Gigi Becali bagă mâna în buzunar pentru un fotbalist, în timp ce ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Gigi Becali bagă mâna în buzunar pentru un fotbalist, în timp ce Florin Tănase îi creează probleme serioase
Ce au găsit polițiștii în locuințele interlopilor din clanurile Ştoacă şi Toboşarii. Ascundeau ...
Ce au găsit polițiștii în locuințele interlopilor din clanurile Ştoacă şi Toboşarii. Ascundeau un adevărat arsenal
Vezi toate știrile