Plaja din Grecia unde ai șezlonguri gratuite și mâncare ieftină: „Servicii excelente”

În timp ce pe litoralul românesc prețurile au luat-o complet razna, o nouă destinație a devenit feblețea turiștilor. Este vorba despre un adevărat colț de Rai ascuns în Grecia, unde conceptul de vacanță nu îți lasă portofelul gol. Românii au descoperit o oază de liniște pe malul Mării Ionice, unde șezlongurile sunt complet gratuite, iar mâncarea de la taverne este ieftină și incredibil de gustoasă.

Vrahos a intrat puternic pe radarul celor care caută relaxare totală la prețuri de bun-simț. Stațiunea se laudă cu o fâșie uriașă de nisip fin combinat cu pietricele, care se întinde pe kilometri întregi și se conectează direct cu celebra plajă Loutsa. Apa este de o claritate de cristal, iar intrarea în mare este extrem de lină, fiind perfectă pentru părinții care merg în concediu cu cei mici.

Plaja din Grecia care oferă șezlonguri gratuite

Spre deosebire de stațiunile de fițe, aici nu plătești nimic pentru șezlonguri și umbrele, fiind necesar doar să comanzi o răcoritoare sau o cafea. Turiștii care au testat deja zona au rămas profund impresionați și au lăsat recenzii pline de entuziasm pe platformele de călătorii.

„O plajă minunată, cu ape puțin adânci, ideală pentru copii! Servicii excelente și mâncare fantastică! Prețurile sunt foarte bune, iar porțiile sunt cu adevărat uriașe! Un loc curat și îngrijit”, au spus turiștii.

Pe lângă avantajele financiare, peisajele oferite de natură par desprinse din vederi. Cei care au privit marea la lăsarea serii au povestit că momentele sunt de-a dreptul unice: „Apusurile de soare sunt spectaculoase, parcă soarele cade direct în mare”.

Un alt mare plus al acestei stațiuni este atmosfera calmă, complet lipsită de agitația și haosul din zonele comerciale arhipline. În Vrahos nu există cluburi de noapte care să spargă timpanele turiștilor, fiind o destinație ideală pentru cei care vor să se odihnească. În plus, prețurile din localuri și cafenele sunt mult mai mici comparativ cu alte insule grecești celebre.

Ce poți face în Vrahos

Românii care vin aici cu mașina personală au parte de condiții excelente. Ofertele de cazare sunt extrem de variate, de la camere simple până la vile cochete cu panoramă spre mare, majoritatea fiind plasate chiar lângă plajă. Camerele sunt dotate modern, cu internet gratuit și aer condiționat, iar parcarea nu reprezintă o problemă sau o cheltuială suplimentară.

Dacă te plictisești de stat la plajă, locația este excelentă și ca punct de plecare pentru mici escapade pline de aventură. Printre atracțiile de top din proximitate se numără superb-ul orășel Parga, excursiile cu barca spre insulele Paxos și Antipaxos, dar și o vizită pe legendarul râu Acheron, situat chiar în satul de pescari Ammoudia.

Iar dacă vrei să vezi unele dintre cele mai faimoase plaje din lume, precum Porto Katsiki sau Egremni, insula Lefkada se află la o distanță de doar două ore de mers cu mașina.

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Țara din Europa preferată de români pentru vacanța de vară. Grecia ocupă locul doi