Țara din Europa preferată de români pentru vacanța de vară. Grecia ocupă locul doi

În ciuda scumpirilor din turism din această vară, românii nu renunță la concedii, însă cele mai recente cercetări indică o schimbare majoră și surprinzătoare în modul în care aceștia își aleg și își planifică sejururile.

În loc să scurteze durata concediilor sau să aleagă destinații, unități de cazare sau servicii mai ieftine, în vara anului 2026, turiștii români preferă să schimbe strategia. Planificarea timpurie pare să fie „scutul” principal de apărare în fața scumpirilor din turism.

Țara din Europa preferată de turiștii români

Ofertele de tip early booking au devenit cele mai vânate oferte, abordare care le permite turiștilor români să economisească până la 30-40% față de prețurile din vârf de sezon. Această strategie le-a oferit românilor un control strict asupra bugetului, eliminând astfel surprizele financiare de ultim moment.

Cele mai recente date oferite de platforma Travel Planner arată că 91% dintre respondenți speră și au încredere că în această vară vor merge în vacanță. Există și categoria celor care nu vor merge în vacanță:

(53%) din lipsa banilor

(53%) din lipsa timpului

(17,7%) alte priorități

(17,5%) alte motive

(11,3 %) probleme de sănătate

Studiul s-a desfășurat online în perioada 21-28 ianuarie 2026, iar pentru acesta au răspuns 699 de persoane, femei și bărbați, cu vârsta peste 18 ani. Cercetarea analizează preferințele privind durata vacanțelor, bugetele alocate, destinațiile și serviciile alese, modul de rezervare și caracteristicile unei vacanțe reușite.

Bulgaria este destinația preferată a turiștilor români pentru vara anului 2026, cu un procent de 53%. Grecia este destinația aleasă de 18% dintre români, în timp ce 10,1% ar merge în Turcia, 5,3% ar alege România și doar 3,7% ar alege o destinație de vacanță în afara Europei. Cât despre bugetul alocat vacanței din această vară, 40% dintre turiștii români și-au alocat un buget cuprins între 350 și 500 de euro/persoană, în timp ce 32% dintre turiști își aloca între 500 și 1.000 de euro/persoană.

„Studiul ne arată că românii își doresc să meargă în vacanță și vor face acest lucru, dar vor fi foarte atenți la prețurile pe care le plătesc pentru serviciile oferite. De asemenea, observăm că proximitatea, accesibilitatea și costurile predictibile sunt factorii decisivi în alegerea destinației de vacantă. O altă tendință pe care o vedem este maturizarea comportamentului de rezervare. Peste 60% dintre respondenți spun că aleg oferte de early booking, ceea ce indică o nevoie crescută de siguranță și control al costurilor”, a spus Sebastian Constantinescu, fondator și CEO al Travel Planner.

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