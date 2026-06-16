Cât a plătit acest român pentru o singură felie de pizza, în Aeroportul Otopeni: „Dacă luam una întreagă, se ducea bugetul de concediu”

Vacanța unui român a început cu stângul, asta din cauza „șocului” trăit pe Aeroportul Otopeni. În cele câteva ore de așteptare până la îmbarcare, acesta a decis să își ia ceva de mâncare. Ei bine, a avut parte de o surpriză complet neplăcută atunci când a văzut cât trebuie să scoată din buzunar pentru o singură felie de pizza și o sticlă mică de apă.

Răzvan Mazilu, un cunoscut food vlogger din România, traversează o perioadă fericită din viața lui. Zilele trecute, acesta a făcut nunta cu Andreea Cercel, iar imediat după au plecat în luna de miere, în Grecia. Însă, vacanța celor doi a început cu stângul. Aceștia au fost șocați de prețurile practicate pe Aeroportul Otopeni.

Cât a plătit acest român pentru o singură felie de pizza, în Aeroportul Otopeni

Ajuns în Aeroportul Otopeni cu mult entuziasm pentru luna de miere, zâmbetul lui Răzvan Mazilu s-a stins repede când a văzut prețurile practicate în aeroport. Nu mai este un secret pentru nimeni că prețurile de aici sunt considerabil mai mari decât cele din oraș. De la apă și cafea până la sandvișuri sau produse de patiserie, toate costă mai mult în zona de plecări.

Cu toate acestea, vloggerul a rămas complet șocat când a văzut cât trebuie să plătească pentru o singură felie de pizza. Mai exact, pentru o sticlă la apă mică și o felie de pizza quattro stagioni, acesta a scos din buzunar 56 de lei. Doar felia de pizza a costat 39 de lei.

„Băi, frate, mi-a sărit somnul. Deci am dat pe o felie de pizza quattro stagioni și o apă plată mică 56 de lei. Deci felia de pizza e 39 de lei. Deci 40 de lei e o felie de pizza în aeroport. Am rămas șocat. Andreea a vrut să facă foamea. E bună. Era culmea să nu fie bună la 250 de lei pizza sau cât vine. Oricum dacă luam o pizza întreagă cam ăla era bugetul. Dacă luam ambii câte o pizza și două ape se ducea bugetul. Apa e 16,50 lei”, a spus Răzvan Mazilu.

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