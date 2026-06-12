Topul aeroporturilor din Europa. Surpriza de pe primul loc și aeroportul care a ieșit ultimul în clasament

Un nou clasament realizat de compania AirHelp a analizat 279 de aeroporturi din 76 de țări și a stabilit care sunt cele mai bune și cele mai slabe aeroporturi din Europa în 2026.

Evaluarea a luat în calcul punctualitatea zborurilor, experiența pasagerilor și nivelul facilităților oferite în terminale, potrivit Euronews.

Marea surpriză a clasamentului vine din nordul continentului. Cel mai bun aeroport din Europa este, în acest an, Aeroportul Bodø din Norvegia, care s-a clasat pe locul 9 la nivel mondial. Potrivit analizei, 87% dintre zborurile care au ajuns aici în perioada mai 2025 – aprilie 2026 au fost punctuale. Aeroportul a obținut, de asemenea, scoruri ridicate pentru experiența oferită pasagerilor și pentru confort.

Pe locul al doilea în Europa se află Aeroportul Billund din Danemarca, urmat de Aeroportul Bilbao din Spania. Top 5 este completat de Aeroportul Bergen Flesland din Norvegia și de Aeroportul Istanbul, unul dintre cele mai aglomerate hub-uri aeriene de pe continent.

Clasamentul AirHelp este realizat pe baza unei formule în care punctualitatea cântărește 60% din scorul final, în timp ce experiența pasagerilor și facilitățile aeroportuare reprezintă câte 20% fiecare. Pasagerii au evaluat criterii precum timpul de așteptare, curățenia, accesibilitatea, amabilitatea personalului, semnalizarea și oferta de restaurante și magazine.

Cele mai slab clasate aeroporturi din Europa

La polul opus se află aeroporturile care au avut cele mai slabe rezultate din Europa. Ultimul loc din clasament este ocupat de Aeroportul Humberto Delgado din Lisabona, Portugalia, afectat în special de probleme legate de punctualitate. Printre cele mai slab cotate aeroporturi se mai numără Aeroportul Diagoras din insula grecească Rodos, Aeroportul Manchester din Marea Britanie, Aeroportul Heraklion din Creta și Aeroportul Nice Côte d’Azur din Franța.

Rezultatele vin într-un moment în care aeroporturile europene se confruntă cu presiuni tot mai mari generate de creșterea traficului aerian și de implementarea noilor sisteme de control la frontieră. Experții din industrie avertizează că întârzierile și timpii mari de așteptare ar putea continua să afecteze experiența călătorilor în multe dintre cele mai aglomerate aeroporturi ale continentului.

Pentru pasageri, clasamentul reprezintă un indicator util atunci când aleg aeroporturile de tranzit sau destinațiile de plecare, demonstrând că aeroporturile mai mici pot oferi adesea o experiență mai bună decât marile hub-uri internaționale.

Cele mai bune aeroporturi din Europa în 2026

Potrivit clasamentului AirHelp, primele poziții sunt ocupate de:

Aeroportul Bodø (Norvegia) – locul 9 la nivel mondial Aeroportul Billund (Danemarca) – locul 23 la nivel mondial Aeroportul Bilbao (Spania) – locul 25 la nivel mondial Aeroportul Bergen Flesland (Norvegia) – locul 30 la nivel mondial Aeroportul Istanbul (Turcia) – locul 32 la nivel mondial Aeroportul Reykjavik Keflavik (Islanda) Aeroportul Oslo Gardermoen (Norvegia) Aeroportul Valencia (Spania) Aeroportul Alicante-Elche (Spania) Aeroportul Copenhaga (Danemarca)

Cele mai slabe aeroporturi din Europa

La polul opus, cele mai slab clasate aeroporturi europene sunt:

Aeroportul Humberto Delgado din Lisabona (Portugalia) Aeroportul Diagoras din Rodos (Grecia) Aeroportul Manchester (Marea Britanie) Aeroportul Heraklion (Grecia) Aeroportul Nice Côte d’Azur (Franța) Aeroportul Birmingham (Marea Britanie) Aeroportul Bristol (Marea Britanie) Aeroportul Charleroi Bruxelles Sud (Belgia) Aeroportul Palma de Mallorca (Spania) Aeroportul Gatwick (Marea Britanie)

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