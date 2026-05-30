Wizz Air, noi reguli pentru pasageri! Cu câte ore înainte trebuie să fii în aeroport, ca să nu pierzi avionul

Dacă aveți de gând să vă urcați la bordul unui avion, ar fi bine să ajungeți la aeroport mai devreme decât de obicei. De obicei, pasagerilor li se recomandă să-și aloce două ore pentru a trece de toate controalele de securitate și de înregistrarea bagajelor, dacă vor să fie siguri că nu vor pierde zborul.

Desigur, dacă călătoriți cu bagaj puțin și în perioadele mai puțin aglomerate, puteți traversa unele aeroporturi fără prea multe întârzieri, dar când planurile de călătorie sunt în joc, este mai bine să fiți precauți decât să regretați amarnic. Din păcate, șefa Wizz Air, Yvonne Moynihan, a declarat că britanicii care doresc să călătorească ar trebui probabil să-și prelungească timpul alocat la aeroport pentru zborul de întoarcere de la două ore la trei, din cauza unor noi reguli.

Wizz Air, reguli noi pentru pasageri

Britanicii aflați în străinătate ar trebui să ajungă la aeroporturile europene cu trei ore înainte de plecarea zborului de întoarcere acasă, a avertizat directorul britanic al unei companii Wizz Air, în contextul în care controalele la frontierele UE de după Brexit continuă să provoace cozi interminabile. Yvonne Moynihan, director general al Wizz Air UK, a declarat că întârzierile îndelungate la controlul pașapoartelor, cauzate de noul Sistem de intrare și ieșire (EES), au determinat unii pasageri să rateze zborurile de întoarcere sau de legătură.

Călătorii din afara UE sunt obligați să-și înregistreze datele biometrice la intrarea în Spațiul Schengen, care cuprinde 29 de țări europene, în principal din UE. Sistemul UE de intrare-ieșire (EES) înlocuiește ștampilele din pașaport cu o înregistrare digitală și este implementat în toată Europa încă de anul trecut, dar, din păcate, a provocat unele întârzieri majore la frontieră.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene afirmă că EES funcționează eficient la aproape toate punctele de trecere a frontierei, însă aeroporturile au semnalat că timpul de așteptare se îngreunează, deoarece pasagerii trebuie să efectueze operațiuni precum scanarea amprentelor digitale. Așadar, șefa Wizz Air le recomandă celor care vor să se asigure că prind zborul de întoarcere la timp să-și aloce o oră în plus și să se pregătească să aștepte la cozi lungi.

„Când aterizați la aeroportul de destinație, s-ar putea să fie cozi, așa că ar trebui să vă aduceți un încărcător portabil sau apă. Deoarece există un alt control al pașapoartelor… acolo observăm că oamenii au, din nou, timpi de așteptare mai lungi decât se anticipase. Sfatul oficial privind ora la care ar trebui să ajungeți la aeroport este să urmați indicațiile companiei aeriene”, a spus șefa Wizz Air.

Unele țări din Europa ar putea suspenda aceste reguli pentru a facilita alegerea lor ca destinație de vacanță. Grecia a decis să renunțe la scanările biometrice pentru a reduce cozile și întârzierile din aeroporturi, în speranța că va atrage mai mulți turiști și le va oferi acestora o experiență de sosire mai plăcută și mai eficientă în Grecia.

