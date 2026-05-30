Acasă » Știri » Wizz Air, noi reguli pentru pasageri! Cu câte ore înainte trebuie să fii în aeroport, ca să nu pierzi avionul

Wizz Air, noi reguli pentru pasageri! Cu câte ore înainte trebuie să fii în aeroport, ca să nu pierzi avionul

De: Irina Vlad 30/05/2026 | 23:08
Wizz Air, noi reguli pentru pasageri! Cu câte ore înainte trebuie să fii în aeroport, ca să nu pierzi avionul
Wizz Air/ Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Dacă aveți de gând să vă urcați la bordul unui avion, ar fi bine să ajungeți la aeroport mai devreme decât de obicei. De obicei, pasagerilor li se recomandă să-și aloce două ore pentru a trece de toate controalele de securitate și de înregistrarea bagajelor, dacă vor să fie siguri că nu vor pierde zborul.

Desigur, dacă călătoriți cu bagaj puțin și în perioadele mai puțin aglomerate, puteți traversa unele aeroporturi fără prea multe întârzieri, dar când planurile de călătorie sunt în joc, este mai bine să fiți precauți decât să regretați amarnic. Din păcate, șefa Wizz Air, Yvonne Moynihan, a declarat că britanicii care doresc să călătorească ar trebui probabil să-și prelungească timpul alocat la aeroport pentru zborul de întoarcere de la două ore la trei, din cauza unor noi reguli.

Wizz Air, reguli noi pentru pasageri

Britanicii aflați în străinătate ar trebui să ajungă la aeroporturile europene cu trei ore înainte de plecarea zborului de întoarcere acasă, a avertizat directorul britanic al unei companii Wizz Air, în contextul în care controalele la frontierele UE de după Brexit continuă să provoace cozi interminabile. Yvonne Moynihan, director general al Wizz Air UK, a declarat că întârzierile îndelungate la controlul pașapoartelor, cauzate de noul Sistem de intrare și ieșire (EES), au determinat unii pasageri să rateze zborurile de întoarcere sau de legătură.

Călătorii din afara UE sunt obligați să-și înregistreze datele biometrice la intrarea în Spațiul Schengen, care cuprinde 29 de țări europene, în principal din UE. Sistemul UE de intrare-ieșire (EES) înlocuiește ștampilele din pașaport cu o înregistrare digitală și este implementat în toată Europa încă de anul trecut, dar, din păcate, a provocat unele întârzieri majore la frontieră.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene afirmă că EES funcționează eficient la aproape toate punctele de trecere a frontierei, însă aeroporturile au semnalat că timpul de așteptare se îngreunează, deoarece pasagerii trebuie să efectueze operațiuni precum scanarea amprentelor digitale. Așadar, șefa Wizz Air le recomandă celor care vor să se asigure că prind zborul de întoarcere la timp să-și aloce o oră în plus și să se pregătească să aștepte la cozi lungi.

„Când aterizați la aeroportul de destinație, s-ar putea să fie cozi, așa că ar trebui să vă aduceți un încărcător portabil sau apă. Deoarece există un alt control al pașapoartelor… acolo observăm că oamenii au, din nou, timpi de așteptare mai lungi decât se anticipase. Sfatul oficial privind ora la care ar trebui să ajungeți la aeroport este să urmați indicațiile companiei aeriene”, a spus șefa Wizz Air.

Unele țări din Europa ar putea suspenda aceste reguli pentru a facilita alegerea lor ca destinație de vacanță. Grecia a decis să renunțe la scanările biometrice pentru a reduce cozile și întârzierile din aeroporturi, în speranța că va atrage mai mulți turiști și le va oferi acestora o experiență de sosire mai plăcută și mai eficientă în Grecia.

Wizz Air retrage mai multe curse din România. Despre ce destinații este vorba

Anunț neașteptat al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Jamie Lee Curtis, în doliu! Sora ei a murit la vârsta de 69 de ani: ”Era incredibil de frumoasă și o actriță talentată”
Știri
Jamie Lee Curtis, în doliu! Sora ei a murit la vârsta de 69 de ani: ”Era incredibil de…
S-a aflat cauza morții copilului de 2 ani din Satu Mare, care a decedat pe un tobogan gonflabil. Ce au descoperit medicii legiști
Știri
S-a aflat cauza morții copilului de 2 ani din Satu Mare, care a decedat pe un tobogan gonflabil.…
FOTO. Locatarii blocului lovit de o dronă se întorc acasă
Mediafax
FOTO. Locatarii blocului lovit de o dronă se întorc acasă
Cât costă un sejur pe litoralul românesc în comparație cu Balcic. Vacanța la Castelul Reginei Maria, mai ieftină decât la un hotel de fițe din Mamaia
Gandul.ro
Cât costă un sejur pe litoralul românesc în comparație cu Balcic. Vacanța la...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Răsturnare de situaţie în cazul copilului de 2 ani mort lângă un tobogan gonflabil. Care este, de fapt, cauza decesului
Adevarul
Răsturnare de situaţie în cazul copilului de 2 ani mort lângă un tobogan...
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
Digi24
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele...
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Mediafax
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Parteneri
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă
Click.ro
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe...
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte riscul de a provoca victime civile în statele NATO”
Digi 24
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte riscul de...
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Promotor.ro
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
go4it.ro
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Descopera.ro
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Cât costă un sejur pe litoralul românesc în comparație cu Balcic. Vacanța la Castelul Reginei Maria, mai ieftină decât la un hotel de fițe din Mamaia
Gandul.ro
Cât costă un sejur pe litoralul românesc în comparație cu Balcic. Vacanța la Castelul Reginei...
ULTIMA ORĂ
Jamie Lee Curtis, în doliu! Sora ei a murit la vârsta de 69 de ani: ”Era incredibil de frumoasă ...
Jamie Lee Curtis, în doliu! Sora ei a murit la vârsta de 69 de ani: ”Era incredibil de frumoasă și o actriță talentată”
S-a aflat cauza morții copilului de 2 ani din Satu Mare, care a decedat pe un tobogan gonflabil. Ce ...
S-a aflat cauza morții copilului de 2 ani din Satu Mare, care a decedat pe un tobogan gonflabil. Ce au descoperit medicii legiști
Cristian Boureanu s-a accidentat grav la Survivor 2026: ”E umflată rău!”
Cristian Boureanu s-a accidentat grav la Survivor 2026: ”E umflată rău!”
Putin, tratament anti-îmbătrânire de 26 de miliarde de dolari! Liderul de la Kremlin, obsedat de longevitate
Putin, tratament anti-îmbătrânire de 26 de miliarde de dolari! Liderul de la Kremlin, obsedat de longevitate
Mitropolitul Basarabiei, șantajat cu filmări pentru adulți. Imaginile s-au rostogolit pe rețelele ...
Mitropolitul Basarabiei, șantajat cu filmări pentru adulți. Imaginile s-au rostogolit pe rețelele sociale
Doliu în lumea fotbalului! A murit Paul Răducan, fostul antrenor al Craiovei
Doliu în lumea fotbalului! A murit Paul Răducan, fostul antrenor al Craiovei
Vezi toate știrile