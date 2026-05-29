Wizz Air retrage mai multe curse din România. Despre ce destinații este vorba

Wizz Air a anunțat o serie de schimbări importante în rețeaua sa de zboruri din România, renunțând la mai multe conexiuni operate de pe aeroporturile din București, Timișoara și Craiova. Decizia face parte dintr-un proces de reorganizare a operațiunilor companiei low-cost și afectează mai multe destinații europene populare în rândul pasagerilor români.

Reconfigurarea rutelor aeriene vine într-un context în care operatorii low-cost încearcă să își optimizeze costurile și gradul de ocupare al aeronavelor. Pentru pasagerii români, aceste modificări pot însemna mai puține opțiuni directe către anumite destinații europene și posibilitatea unor prețuri mai ridicate în perioadele aglomerate de călătorie.

Ce rute vor fi eliminate

Cele mai multe modificări vizează aeroporturile din Capitală. Astfel, ruta dintre București și Bratislava va fi suspendată la finalul lunii iunie 2026, ultimul zbor fiind programat pentru data de 29 iunie. De asemenea, compania va renunța și la cursele către Paris operate pe aeroportul Orly, după 9 august 2026, păstrând doar conexiunile către aeroportul Beauvais.

O altă rută care dispare din programul operatorului este cea dintre București și Pescara, care va fi eliminată după încheierea sezonului estival din 2026. Totodată, zborurile directe dintre aeroportul Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu și Wroclaw vor fi suspendate la sfârșitul lunii octombrie.

Schimbările anunțate de companie afectează și alte orașe din țară. Ruta dintre Timișoara și Birmingham, care trebuia lansată în mai 2026, a fost anulată înainte de debutul oficial al zborurilor. În același timp, operatorul aerian va elimina și cursele regulate dintre Craiova și Memmingen, începând cu finalul lunii iunie 2026.

Anunțul vine într-o perioadă în care mai multe companii aeriene își reevaluează operațiunile regionale. Recent, și FlyOne a decis să reducă semnificativ numărul curselor operate către și dinspre Aeroportul Otopeni, renunțând la majoritatea rutelor sale disponibile din București.

