Cacao, vanilie sau fructe? Care este cea mai sănătoasă înghețată din comerț, de fapt?

De: Andreea Stăncescu 29/05/2026 | 16:38
Înghețata rămâne unul dintre cele mai iubite deserturi, mai ales în sezonul cald, însă nu toate variantele sunt la fel de prietenoase cu sănătatea. Diferențele apar atât în ceea ce privește ingredientele folosite, cât și cantitatea de zahăr, grăsimi sau aditivi.

Specialiștii consideră că unele sortimente pot fi opțiuni mai bune decât altele, dacă sunt consumate cu moderație și alese atent. Mai jos veți vedea diferențele între cele mai cunoscute opțiuni alese de români: ciocolată, vanilie și fructe.

Înghețata cu ciocolată

Printre cele mai echilibrate variante se află înghețata cu cacao sau ciocolată neagră. Cacaua autentică este bogată în antioxidanți și conține minerale importante, precum magneziul. În plus, aroma intensă de ciocolată oferă mai rapid senzația de sațietate, ceea ce poate reduce cantitatea consumată. Totuși, beneficiile scad considerabil atunci când desertul este încărcat cu toppinguri dulci, biscuiți, caramel sau siropuri, care adaugă cantități mari de zahăr și calorii fără valoare nutritivă reală.

Înghețata cu vanilie

O alegere relativ simplă și mai puțin procesată poate fi și înghețata de vanilie. Variantele preparate după rețete clasice conțin, de regulă, ingrediente de bază precum lapte, smântână, ouă, zahăr și extract natural de vanilie.

Tocmai această listă scurtă de ingrediente o face o opțiune mai bună comparativ cu produsele cu multe arome artificiale. La cumpărare, este important ca eticheta să indice „extract natural de vanilie” sau vanilie autentică, nu doar arome sintetice.

Înghețata cu fructe

În cazul înghețatei de fructe, lucrurile sunt mai complicate. Multe produse din comerț conțin foarte puțin fruct real și se bazează mai ales pe coloranți, arome artificiale și cantități mari de zahăr. Sorbetul premium reprezintă o excepție, deoarece poate avea un conținut ridicat de fructe naturale.

Cu toate acestea, lipsa proteinelor și a grăsimilor face ca zahărul să fie absorbit rapid în organism, ceea ce poate provoca variații bruște ale glicemiei.

