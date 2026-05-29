Care sunt prețurile în Grecia în 2026, de fapt? Câți euro au plătit acești doi români, pentru un prânz în Thassos

De: Mara Dobre 29/05/2026 | 16:42

De: Mara Dobre 29/05/2026 | 16:42
Care sunt prețurile în Grecia în 2026, de fapt? Câți euro au plătit acești doi români, pentru un prânz în Thassos/ sursă foto: social media
La începutul sezonului estival, tot mai mulți oameni se întreabă dacă să își petreacă vacanța de vară pe litoralul românesc sau să aleagă una dintre destinațiile populare din Grecia. La finalul lunii mai, un român și-a împărtășit experiența pe un forum, unde a publicat nota de plată de la un restaurant din Thassos. Care sunt, de fapt, prețurile în Grecia în 2026?

Se poate spune că Grecia rămâne una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru români. În timp ce unii susțin că prețurile din Grecia au crescut considerabil față de anii trecuți, alții afirmă că raportul calitate-preț este cât se poate de justificat, vacanțele din Grecia fiind mai avantajoase decât pe litoralul românesc.

Cât mai costă un prânz în Thassos în 2026?

Potrivit imaginilor distribuite de un român, meniurile din taverne includ preparate tradiționale grecești, fructe de mare, salate, preparate la grătar etc, iar prețurile  diferă în funcție de zonă și de popularitatea localului. Spre exemplu, în Thassos, el a plătit 37 de euro pentru un prânz care inclus o salată, o porție de bougiordi (aperitiv tradițional grecesc), o porție de șprot prăjit, apă și pâine.

„Cât mai costă un prânz în Thassos? Niște peștișori, unul dintre cele mai bune bougiordi din lume, salată fresh și gustoasă, apă și pâine – 37 de euro. Și când totul este foarte bun, nici nu mai contează prețul, nu?”, a scris românul pe grupul de Facebook „Forum Thassos”

Utilizatorii au reacționat imediat, iar părerile au fost, ca aproape în toate cazurile, împărțite. Iată o parte dintre ele:

„Preț decent pentru două persoane”

„E cam scump, dar toată Europa s-a scumpit în ultmiii trei ani”

„În România, în orice local decent spre bun un astfel de prânz este în jur de 200 de lei. Dacă mai pui o bere, două și o cafeluță, ajungi la 250 – 300 lei. Cine mai zice că Grecia e scumpă, să se ducă la Mamaia. Devenim pe zi ce trece tot mai cârcotași. Vrem concedii de 5 stele la tarife de 2 stele”

„Să vă fie de bine, dar asta cu nu contează prețul e exact ca aia cu sufletul contează”

„Deci fără deseturi, fructe, sucuri, vinuri, bete etc… plus că atunci când te duci la plajă plătești șezlonguri, sucuri, băuturi etc. Eu vreau să știu (că am tot văzut comentarii că Grecia e fff ieftină) cum alții zic că „domne, cu 2000 de euro doi adulți și un copil, doi, am stat 7 nopți și am făcut ce am vrut, nu ne-am abținut de la nimic)”, au fost o parte din comentariile utilizatorilor.

