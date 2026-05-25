Merită să mergi în satul în care s-a filmat The Godfather? Cât am plătit pentru o cafea băută pe scaunul lui Al Pacino?

De: Mara Dobre 25/05/2026 | 14:24
Dacă mergi în Taormina, Italia, nu trebuie să ratezi turul locurilor unde s-a filmat capodopera „The Godfather” („Nașul”). Sunt o mare cinefilă, așa că imediat ce am ajuns în Taormina am decis să aflu de ce marele regizor Francis Ford Coppola a ales să facă cel mai de succes film al său în Sicilia.

M-am simțit ca Marlon Brando și Al Pacino încă de când am aterizat pe Aeroportul Catania–Fontanarossa. M-am dus la hotelul de pe malul mării, foarte aproape de Isola Bella, și am așteptat ca un autocar să vină să mă ia și să mă ducă fix în zonele în care a fost filmat The Godfather (Nașul). Am luat turul de pe GetYourGuide și am plătit 120 de euro de persoană. Trebuie achiziționat cu cel puțin o lună înainte. Locurile sunt limitate.

Cum am ajuns în satul în care s-a filmat The Godfather

Mi-am pus în căști faimoasa melodie din „The Godfather”, intitulată „Speak Softly, Love” (cunoscută și ca „Love Theme from The Godfather”), și am așteptat să ajungem în locul în care Marlon Brando, Al Pacino și Robert de Niro au făcut istorie.

Prima oprire a fost în Savoca, un sat care pare desprins direct din anii ’40. Aici s-au filmat scenele în care Michael Corleone, interpretat magistral de Al Pacino, se refugiază în Sicilia după ce îl ucide pe Sollozzo și pe căpitanul McCluskey.

În film, Corleone apare mergând prin sat însoțit de bodyguarzii săi sicilieni. Exact pe aceleași alei am mers și eu și m-am simțit ca o adevărată mafioată. Ghidul mi-a spus că regizorul Coppola a vrut cu orice preț să găsească o Sicilie „neatinsă de modernitate” și că Savoca a fost zona perfectă.

Am băut cafeaua pe scaunul lui Al Pacino

Apoi, am ajuns în faimosul Bar Vitelli. Aici s-a filmat scena în care Michael Corleone îl întâlnește pe tatăl Apolloniei și îi cere permisiunea să o curteze. În realitate, localul arată aproape identic cu cel din film.

Pe pereți sunt: fotografii originale de la filmări, imagini cu Al Pacino, afișe vintage, și obiecte rămase din perioada producției.
La Bar Vitelli, ghidul ne-a lăsat 30 de minute să savurăm o granita siciliană cu lămâie și cafea (10 euro) și să facem poză la masa în care a stat Al Pacino.

Recunosc, m-am gândit să nu îmi mai spăl niciodată pantalonii și să îi pun în vitrină pentru a le povesti nepoților mei că bunica lor a stat pe scaunul în care a stat și Al Pacino. Totuși, am renunțat la idee, sperând că o să mă sune Al Pacino și o să mă cheme la un vin roșu pe canapeaua lui de la Hollywood.

În fața barului găsești și o statuie cu Francis Ford Coppola, omul care a schimbat cinematografia. Da, m-am fotografiat și aici. M-am gândit că poate se lipește talentul de mine și ajung și eu să câștig la Oscar… sau Zmeura de Aur.

Surpriza zilei

După Bar Vitelli am urcat spre biserica San Nicolò. Am obosit puțin și m-am plâns ca o băbuță 10 minute, dar a meritat. Exact pe aceste trepte a fost filmată procesiunea nunții dintre Michael și Apollonia, una dintre cele mai emoționante secvențe din întregul film.

Priveliștea este spectaculoasă. Aici vezi marea Ionică, dealurile Siciliei și satele albe agățate de munți. Se spune că pe aceste scări a realizat Coppola că s-a îndrăgostit cu adevărat de Sicilia.

După ce am vizitat biserica San Nicolò, am fost cu mașina la Forza d’Agrò, satul care apare în mai multe cadre panoramice din film. Satul este cocoțat pe munte și pare complet rupt de lumea modernă. Aici Coppola a filmat mai multe scene din exilul sicilian al lui Michael Corleone, folosind decorul natural pentru a crea atmosfera aceea misterioasă și apăsătoare care a făcut celebru filmul.

Ghidul ne-a făcut o surpriză la final și ne-a arătat zona unde s-a filmat celebra scenă a exploziei mașinii în care moare Apollonia. Criticii de film au spus că în această scenă i-a dispărut inocența lui Michael Corleone și s-a transformat complet în Don Corleone.

Cât durează turul The Godfather

Scena a fost filmată la Castello degli Schiavi. Este o vilă barocă superbă aflată lângă Taormina, în zona Fiumefreddo di Sicilia. În film, aceasta apare drept casa lui Don Tommasino, protectorul lui Michael Corleone în perioada exilului din Sicilia.

Aici s-au filmat: scenele în care Michael și Apollonia locuiesc în Sicilia, scenele romantice dintre cei doi, momentul în care Michael află despre moartea lui Sonny și celebra explozie a mașinii.

Din Taormina până la primul sat faci cam 35–40 de minute cu mașina, iar între sate încă 15–20 minute. Restul timpului, mergi pe jos. Turul The Godfather durează cam 6–7 ore.

În toate aceste zone găsești suveniruri unice. Eu am cumpărat magneți cu Al Pacino și cu ceilalți actori (între 3 și 8 euro), tricouri cu The Godfather ( 20 de euro), postere cu The Godfather ( 10 euro), căni și pahare cu Al Pacino, De Niro și Marlon Brando. În satele care fac parte din tur găsești și mâncare siciliană la un preț decent. Apreciezi mai mult „platoul de filmare” al lui Coppola cu burta plină.

Da, nu este foarte ieftin să faci turul „The Godfather”, dar garantez că merită. Eu m-am îndrăgostit de satele în care a filmat Coppola și am înțeles mai multe despre mafia siciliană. Aș repeta această experiență și mâine! Ba chiar m-aș caza de data aceasta în Savoca, să beau în fiecare dimineață cafeaua la Bar Vitelli.

