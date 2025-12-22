Al Pacino s-a căsătorit în secret?! Detaliul care a ridicat semne de întrebare în rândul fanilor

Al Pacino s-a căsătorit în secret sau poartă o simplă bijuterie? Actorul a fost surprins cu o „verighetă” pe deget, iar zvonurile au explodat înainte ca reprezentanții lui să calmeze spiritele.

Potrivit Vanity Fair, pe 4 decembrie, la un eveniment dedicat filmului Une bataille après l’autre, Al Pacino a apărut alături de Leonardo DiCaprio și alte vedete la Los Angeles. Purta o ținută simplă, în ton cu eleganța lui obișnuită, și afișa o atitudine relaxată. Totuși, un mic detaliu a deturnat complet atenția: o verighetă aurie ce strălucea discret pe inelarul stâng, un detaliu imposibil de ignorat pentru ochii antrenați ai presei și ai fanilor.

Al Pacino s-a căsătorit în secret?

În doar câteva ore, pe internet se vehicula aceeași întrebare: s-a însurat, în sfârșit, Pacino, la 85 de ani? Ipotezele au variat de la o ceremonie secretă la o posibilă logodnă sau chiar la o întoarcere neașteptată într-o relație mai veche.

Răspunsul oficial, însă, a venit rapid și categoric. Un reprezentant al actorului a declarat pentru People că Al Pacino „nu este căsătorit”, punând astfel capăt speculațiilor — cel puțin pentru moment.

Cu toate acestea, întrebarea firească persistă: de ce ar purta o bijuterie atât de evocatoare pe un deget atât de simbolic? Celebrul actor nu este cunoscut ca fiind un provocator în materie de imagine. Nu obișnuiește să folosească moda ca pe un joc de puzzle sau să trimită mesaje ascunse prin accesorii. Ar fi putut purta inelul pe oricare alt deget fără să trezească vreo suspiciune.

Este un simplu detaliu stilistic? Un cadou cu valoare sentimentală? O amintire personală sau pur și simplu o coincidență nefericit de sugestivă? Misterul rămâne, iar fanii continuă să-și lanseze propriile teorii.

O viață sentimentală mereu sub lupă

De-a lungul timpului, Pacino a avut mai multe relații celebre, printre care cea cu actrița Beverly D’Angelo, mama gemenilor lui, Olivia și Anton. Mai recent, a format un cuplu cu Noor Alfallah, cu care are un băiețel, Roman, născut în 2023. Cei doi s-au despărțit în 2024, însă au rămas apropiați pentru a-l crește împreună, păstrând o relație civilizată și discretă.

În prezent, actorul este oficial singur, dar asta nu exclude posibilitatea unei noi povești de dragoste. În 2015, el declara pentru Boston Herald: „niciodată să nu spui niciodată” atunci când vine vorba de căsătorie.

Așadar, Al Pacino ne pregătește o surpriză sentimentală sau poartă pur și simplu un inel care a aprins imaginația tuturor? Timpul – și poate o nouă declarație – ne va spune.

CITEȘTE ȘI:

Nuntă secretă în showbiz, înainte de Crăciun! S-au căsătorit pe ascuns, la câteva luni după ce au devenit părinți

Cum a ajuns Al Pacino falit! Actorul a pierdut o avere de 50 milioane de dolari și a fost nevoit să…