Acasă » Știri » EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie chinuită la debutul lui Marius Baciu pe bancă: urmează derby-ul cu Dinamo

De: Alina Drăgan 25/05/2026 | 14:21
FCSB învinge cu mari emoții FC Botoșani, 4-3 după prelungiri, și merge în finala barajului pentru calificarea în Conference League, unde va întâlni Dinamo.

EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Analizăm alături de George Bozieru și Robert Panduru victoria din minutele de prelungiri, scor 4-3, după ce golul victoriei a fost adus de Octavian Popescu în urma unei cascade de driblinguri, în minutul 107.

Totodată, acesta a fost și meciul de debut pe banca celor de la FCSB a lui Marius Baciu, care a trăit partida la intensitate maximă. Avem imagini spectaculoase cu trăirile antrenorului, dar și cu reacția de la golul fabulos al lui Tavi Popescu.

Analizăm la EXCLUSIV FCSB partida cu FC Botoșani, dar și meciul cu Dinamo, care se va disputa vineri seară, pe stadionul Arcul de Triumf din Capitală.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.

