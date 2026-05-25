Românul care a cucerit Germania cu o idee surprinzătoare. Înghețata din bere are mare succes

De: Emanuela Cristescu 25/05/2026 | 14:02
Un român stabilit în Germania a reușit să atragă atenția localnicilor cu o idee care, la început, părea mai degrabă o glumă decât un produs de vânzare: înghețată din bere. Viorel Vînătoru, originar din Craiova, a transformat o provocare într-un preparat devenit tradiție locală în Lüdenscheid.

Povestea lui începe clasic, cu o gelaterie artizanală și rețete obișnuite, însă totul a luat o turnură neașteptată atunci când autoritățile locale au căutat o soluție inedită pentru o sărbătoare publică.

Pentru Ziua Tatălui, celebrată în Germania odată cu Înălțarea, organizatorii au vrut un desert special realizat din bere locală. Ideea a fost propusă mai multor gelaterii, însă reacția a fost aceeași: refuz.

„Cei de la marketingul orașului s-au dus la toate gelateriile să întrebe care ar putea să facă și nimeni nu a acceptat. Eu, fiind o persoană mai îndrăzneață, cu anumite studii în domeniu, am acceptat cu mare drag și am făcut această înghețată din bere”, a povestit Viorel Vînătoru.

Ceea ce a început ca un experiment s-a transformat rapid într-un produs așteptat an de an de localnici. Înghețata conține un procent redus de alcool și este destinată exclusiv adulților, dar a devenit populară datorită combinației neobișnuite dintre bere și desert.

Antreprenorul român a spus că procesul de producție nu este unul simplu și că rețeta a trebuit ajustată atent pentru a obține echilibrul perfect între gust și textură.

„Luăm berea și o ținem la macerat cu celelalte ingrediente”, a explicat acesta.

Înghețată cu gust de bere și deserturi pentru câini

Desertul este realizat exclusiv din ingrediente naturale și nu conține produse de origine animală, berea fiind folosită inclusiv pentru înlocuirea apei în rețetă. Succesul nu s-a oprit la înghețata din bere. Românul a extins oferta gelateriei și către un segment la care puțini s-ar fi gândit: deserturi pentru câini.

Printre cele mai cerute variante se numără combinațiile cu ananas sau morcov cu iaurt, adaptate special pentru animale.

„Nu conţine lapte, zahăr alb… Nu le permite organismul să digere şi o să aibă probleme”, a explicat Viorel Vînătoru.

În Germania, produsele pentru animale au devenit o piață serioasă, iar gelateria românului nu face excepție. Deserturile pentru câini se vând constant, iar comenzile se fac uneori cu mult timp înainte. O cutie costă în jur de 3,90 euro, iar interesul a crescut atât din partea clienților individuali, cât și a unor magazine care vor să le distribuie mai departe.

