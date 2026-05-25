Până când mai poți depune declarația 230. Ce se întâmplă dacă nu completezi la timp documentul

Angajații din România pot redirecționa un procent considerabil ONG-urilor sau unităților de cult. Salariații doritori trebuie să completeze anual declarația 230. În cazul în care nu sunt depuse la timp nu vor putea fi luate în considerare.

Anual, angajații din țara noastră pot redirecționa un procent de 3,5% către unitățile de cult sau ONG-urilor. Cei care își doresc acest lucru trebuie să completeze declarația 230. Ultima zi de depuneri în acest an este luni, 25 mai. Salariații care nu trimit la timp documentul nu sunt luați în considerare pentru anul fiscal 2025, sub sancțiunea decăderii.

Până când poți depune declarația 230

Redirecționarea a 3,5% către unitățile de cult sau ONG-uri nu este o obligativitate. Orice persoană care obține venituri poate oferi o parte din bani pentru a susține organizațiile. Cei care o pot face sunt angajații cu contract individual de muncă, persoanele care primesc indemnizații de șomaj, pensionarii care au și venituri din salarii, precum și alte categorii de venituri considerate asimilate salariilor conform Codului Fiscal.

Pentru a putea face acest lucru trebuie să completeze formularul 230. Declarația conține date despre angajator, suma plătită, dar și numele organizației pe care alege să o susțină. Termenul limită în acest an este luni, 25 mai. Documentele trimise ulterior acestei date nu vor putea fi luate în considerare pentru anul fiscal respectiv. Mai concret, angajații care nu completează și trimit formularul până în 25 mai, pierd dreptul, iar sumele nu se raportează. În plus, banii nu vor ajunge la nicio organizație, ci vor rămâne la stat.

Unde se depune formularul 230

Românii mai au la dispoziție câteva ore pentru a trimite declarația. Procesul este unul simplu: se completează și se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România. De asemenea, sunt patru modalități prin care angajații pot face asta. Primele două sunt:

-Depunerea online prin Spațiul Privat Virtual (SPV), accesând portalul. Aceasta elimină necesitatea deplasării și îți oferă confirmare electronică instantanee.

-Depunerea directă la registratura organului fiscal competent din raza ta de domiciliu. În cazul în care alegi această metodă, completezi formularul în două exemplare: originalul rămâne la ANAF, iar tu păstrezi copia cu ștampila de înregistrare.

Celelalte două metode sunt trimiterea prin poștă sau transmiterea formularului completat entitățiibeneficiare, care centralizează toate cererile și le transmite către ANAF.

VEZI ȘI: Schimbare importantă la e-Factura. Cine nu va mai fi obligat să transmită facturile în sistem

Cum se contestă o decizie de impunere ANAF. Actele și pașii necesari