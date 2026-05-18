Cum se contestă o decizie de impunere ANAF. Actele și pașii necesari

Tot mai mulți contribuabili ajung în situația de a primi decizii de impunere prin care sunt obligați să achite sume suplimentare către stat, fie că este vorba despre taxe stabilite de ANAF, fie despre impozite locale calculate de primării. Deși astfel de documente au caracter oficial, ele nu sunt definitive și pot fi contestate atunci când există suspiciuni privind corectitudinea calculelor sau legalitatea procedurii prin care au fost emise.

Specialiștii în drept fiscal atrag atenția că numeroase decizii de impunere conțin erori de interpretare, probleme legate de documentația analizată sau chiar aplicarea greșită a legislației fiscale. În aceste condiții, contribuabilii au posibilitatea legală de a solicita reverificarea situației și anularea obligațiilor considerate nejustificate.

Cum se contestă o decizie de impunere ANAF

O decizie de impunere reprezintă actul administrativ prin care autoritatea fiscală stabilește o obligație de plată în sarcina unei persoane fizice sau juridice. Documentul poate fi emis în urma unei inspecții fiscale, a unei verificări documentare ori pe baza informațiilor existente în evidențele instituției. Problemele apar însă atunci când datele folosite nu reflectă situația reală sau când anumite acte nu sunt luate în calcul.

Printre cele mai frecvente motive pentru care o astfel de decizie este contestată se numără calcularea greșită a impozitelor, stabilirea eronată a bazei de impunere, ignorarea unor documente justificative sau interpretarea incorectă a activității contribuabilului. Situații similare apar și în cazul taxelor locale, inclusiv pentru clădiri, terenuri sau autoturisme.

Legislația fiscală permite formularea unei contestații administrative împotriva actului emis de autoritate. Practic, contribuabilul poate solicita instituției care a emis decizia să reanalizeze întreaga situație și să corecteze eventualele erori. Procedura presupune redactarea unei contestații oficiale în care trebuie explicate motivele nemulțumirii și anexate documente relevante, precum contracte, evidențe contabile, notificări sau alte acte justificative.

Un aspect important este faptul că depunerea contestației nu suspendă automat obligația de plată și nici procedurile de executare silită. Astfel, chiar dacă actul este contestat, autoritatea fiscală poate continua măsurile de recuperare a sumelor stabilite. În aceste cazuri, contribuabilul poate solicita separat suspendarea executării, pentru a evita poprirea conturilor sau alte măsuri până la clarificarea litigiului.

Ce documente sunt necesare pentru contestația fiscală

Dacă soluția primită în etapa administrativă este nefavorabilă ori dacă instituția nu răspunde într-un termen rezonabil, contribuabilul are dreptul să se adreseze instanței de judecată. Procesul se desfășoară în cadrul contenciosului administrativ și are ca obiect anularea deciziei de impunere.

În instanță sunt analizate nu doar valorile stabilite de autorități, ci și legalitatea întregii proceduri fiscale. Judecătorii verifică dacă inspecția fiscală a fost realizată conform legii, dacă persoana vizată a fost notificată corespunzător și dacă decizia emisă conține o motivare clară și completă.

Tot în această etapă poate fi solicitată suspendarea executării actului administrativ, măsură considerată esențială în situațiile în care există riscul blocării conturilor bancare sau al începerii executării silite. Prin suspendare, efectele deciziei sunt oprite temporar până la soluționarea definitivă a cauzei.

În situația în care executarea silită a început deja, legea oferă posibilitatea formulării unei contestații la executare. Această procedură este distinctă de acțiunea principală și urmărește verificarea legalității măsurilor prin care autoritățile încearcă recuperarea sumelor stabilite.

Respectarea termenelor legale este unul dintre cele mai importante elemente în astfel de cazuri. Contribuabilii au, de regulă, la dispoziție 45 de zile de la comunicarea deciziei de impunere pentru a depune contestația administrativă. Depășirea acestui termen poate duce la pierderea dreptului de a mai utiliza această cale de atac.

De asemenea, dacă autoritatea fiscală nu soluționează contestația într-o perioadă de aproximativ șase luni, persoana afectată poate merge direct în instanță pentru a cere anularea actului administrativ.

VEZI ȘI: Cum te „fură” restaurantele fără să-ți dai seama. Șmenul ascuns direct pe nota de plată

Cât a plătit un român pentru o felie de pizza, 1 L de apă și o brioșă, în Aeroportul Otopeni: „Era mișto dacă era Black Friday”