Zodiile care nu mai pot fugi de iubire. Săptămâna 18-24 mai vine cu surprize

Horoscop. Dragostea bate tare la ușă în săptămâna 18-24 mai 2026, iar unele zodii nu mai au unde să se ascundă! Astrele răstoarnă planurile, reaprind pasiuni și aduc întâlniri care pot schimba totul peste noapte. După energia intensă lăsată de Luna Nouă în Taur, Marte și Venus mută jocurile în iubire și dau startul unei perioade în care emoțiile devin imposibil de ignorat.

Pe 18 mai, Marte intră în Taur și aprinde dorința de stabilitate și relații serioase, în timp ce Venus ajunge în Rac și scoate la suprafață nevoia de afecțiune, apropiere și siguranță emoțională. Primele zile ale săptămânii sunt dominate de flirt, pasiune și discuții sincere, iar din 20 mai, când Soarele intră în Gemeni, comunicarea devine arma principală în cuplu.

Totuși, nu lipsesc nici momentele tensionate. Finalul săptămânii poate veni cu gelozii, confuzii și promisiuni care nu sunt chiar ce par, mai ales în jurul datei de 21 mai, când Venus intră într-un joc periculos cu Neptun. Astrologii spun clar: nu lua decizii radicale în grabă!

Horscop. Berbec

Berbecii lasă garda jos și încep să privească iubirea cu alți ochi. Relațiile devin mai serioase, iar dorința de liniște sufletească ia locul aventurilor de moment. Luni se anunță o zi perfectă pentru declarații sau împăcări, iar joi pasiunea explodează.

Taur

Taurii sunt printre favoriții astrelor în această perioadă. Marte le aduce curaj, iar Venus le oferă exact stabilitatea emoțională pe care o căutau. Mulți nativi își dau seama că nu mai vor relații complicate și decid să închidă definitiv ușa trecutului.

Gemeni

Pentru Gemeni începe o etapă complet diferită în dragoste. Aventurile nu mai sunt suficiente, iar nevoia de siguranță emoțională devine tot mai puternică. O persoană apărută pe neașteptate le poate da lumea peste cap.

Rac

Racii sunt magnet pentru iubire în această săptămână! Venus intră în semnul lor și le amplifică farmecul personal. Au șanse mari să trăiască momente intense, romantice și să primească exact atenția pe care o așteptau de mult.

Leu

Leii se întorc cu gândul la trecut și nu este exclus ca o fostă iubire să reapară exact când se așteaptă mai puțin. Apar emoții puternice, însă astrele îi avertizează să nu confunde fantezia cu realitatea.

Fecioară

Fecioarele simt că nu mai au răbdare pentru relații superficiale. Vor stabilitate, sinceritate și oameni care știu ce vor. Pentru unii nativi poate începe o poveste la distanță sau o conexiune neașteptată în timpul unei călătorii.

Balanță

Balanțele trec printr-un adevărat cutremur sentimental. Încep să vadă clar ce își doresc de la partener și nu mai acceptă compromisuri inutile. Săptămâna vine cu decizii importante și emoții greu de ascuns.

Scorpion

Scorpionii devin mult mai implicați emoțional și sunt gata să lupte pentru relația lor. Totuși, spre finalul săptămânii pot apărea tensiuni din cauza unor discuții interpretate greșit.

Săgetător

Săgetătorii nu mai fug de sentimente și încep să își dorească ceva stabil. Relațiile superficiale nu îi mai satisfac, iar astrele îi împing spre discuții serioase despre viitor.

Capricorn

Capricornii traversează una dintre cele mai bune perioade din an în dragoste. Cei singuri pot întâlni o persoană care să le schimbe complet planurile, iar cuplurile fac pași importanți spre stabilitate.

Vărsător

Vărsătorii intră într-o perioadă plină de romantism și surprize. De această dată nu mai caută doar aventură, ci și siguranță emoțională. O veste neașteptată le poate da viața sentimentală peste cap pe 22 mai.

Pești

Pentru Pești, iubirea este în centrul atenției. Venus și Jupiter le aduc noroc în relații, flirturi intense și momente speciale. Mulți nativi pot face planuri serioase de viitor sau pot începe o poveste care promite mult.

VEZI ȘI: Mihai Voropchievici nominalizează zodia care va pune punct unei relații toxice, până pe 1 iunie 2026

Trei zodii scapă de perioada neagră și intră pe un drum nou. Finalul lunii mai le aduce o schimbare uriașă