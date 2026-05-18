O nouă metodă de înșelăciune în România. Ministerul Transporturilor a tras un semnal de alarmă

Tehnologia a simplificat multe aspecte ale vieții de zi cu zi, însă odată cu avantajele au apărut și metode tot mai sofisticate de înșelătorie. În ultima perioadă, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a transmis un avertisment important pentru șoferii români, după apariția unei noi campanii de fraudă prin SMS care poate provoca pierderi financiare semnificative.

Escrocii trimit mesaje de pe numere necunoscute, uneori din afara țării, prin care îi anunță pe destinatari că ar fi încălcat regulile de circulație și că trebuie să achite urgent o presupusă amendă. Mesajele sunt formulate astfel încât să creeze panică și presiune, sugerând că suma datorată va crește dacă plata nu este făcută imediat.

Tot mai multe metode de înșelăciune

În realitate, linkurile incluse în aceste mesaje duc către pagini false care imită platformele oficiale de plată. Scopul infractorilor este să obțină date bancare, parole sau alte informații personale ale victimelor. Autoritățile au subliniat clar că ministerul nu trimite amenzi prin SMS și nu solicită niciodată efectuarea plăților prin astfel de metode.

Reprezentanții instituției recomandă șoferilor să fie extrem de atenți și să nu acceseze linkuri suspecte primite pe telefon. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu introducă date personale sau informații despre carduri pe site-uri necunoscute și să blocheze imediat numerele de telefon suspecte.

„Cum funcționează capcana? Primești un mesaj alarmist (adesea prin iMessage sau SMS) de la un număr necunoscut (ex: prefix de Filipine +63), care te anunță că ai „încălcări ale regulilor de circulație”. Escrocii te amenință cu penalități de 30% dacă nu plătești urgent și îți oferă un link fals către o pagină care imită site-ul de plăți oficial”, a comunicat Ministerul Transporturilor printr-o postare făcută pe Facebook.

În cazul în care cineva a oferit deja date bancare sau a efectuat o plată, este esențial să contacteze banca cât mai rapid pentru blocarea cardului sau a tranzacțiilor. Autoritățile îi îndeamnă pe români să își informeze și apropiații despre această metodă de fraudă, pentru a preveni apariția altor victime.

