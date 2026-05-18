Motivul pentru care Niculina Stoican evită și azi să meargă la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian. Adevărul despre ruptura lor

La aproape cinci ani de la decesul lui Petrică Mîțu Stoian, relația profesională și de prietenie pe care acesta a avut-o cu Niculina Stoican continuă să atragă atenția publicului, mai ales după noi mărturisiri făcute recent de artistă într-un interviu televizat. Discuția a readus în prim-plan una dintre cele mai cunoscute colaborări din muzica populară românească, dar și tensiunile care au dus, în timp, la ruperea acesteia.

În cadrul apariției sale, artista a rememorat evoluția relației cu regretatul interpret, subliniind că legătura dintre ei a fost inițial una artistică solidă, apreciată de public și susținută de proiecte muzicale comune. Totuși, în timp, dinamica s-a schimbat, iar colaborarea a fost afectată de diverși factori externi. Potrivit acesteia, în jurul artistului au existat persoane care ar fi contribuit la amplificarea tensiunilor și la distanțarea dintre cei doi, influențând negativ relația profesională și personală.

Motivul pentru care Niculina Stoican evită să meargă la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian

Pe măsură ce conflictele au crescut, colaborarea artistică a devenit tot mai dificilă, iar comunicarea dintre cei doi artiști s-a deteriorat. Situația a ajuns într-un punct în care continuarea aparițiilor comune pe scenă nu a mai fost posibilă, ceea ce a dus la întreruperea proiectelor muzicale în care erau implicați împreună. Artista a sugerat că ruptura nu a fost rezultatul unui singur moment, ci al unei acumulări de tensiuni, neînțelegeri și influențe externe care au afectat echilibrul relației lor.

„E trecută și uitată și iertată și nu mai are niciun sens. Cei care își doreau să nu mai cântăm împreună ca și când ce conta asta? Dar nici să nu-l lași să vorbim… Atunci am înțeles că totul a fost real și adevărat, și că nimic din ce unii și alții vehiculau într-un fel sau altul, sau poate chiar și el genera în anumite momente, tocmai ca să-i susțină pe cei care alimentau răul, să aibă credibilitatea: „Da, domnule, sunt împotriva ei”. Nu era așa, că el în sufletul lui era cel pe care îl știam eu, din Mehedinți”, a transmis Niculina Stoican.

Un alt aspect important menționat de interpretă a fost legat de ultima lor întâlnire, pe care a descris-o ca fiind una dificilă și încărcată emoțional. În urma acelei perioade, decizia de a nu mai urca pe scenă alături de Petrică Mîțu Stoian a devenit definitivă, marcând finalul unei colaborări care se bucurase de aprecierea publicului de muzică populară din România.

Unul dintre cele mai sensibile subiecte abordate a fost legat de faptul că nu a reușit să meargă la mormântul artistului nici până în prezent. Aceasta a explicat că durerea resimțită în urma pierderii este încă puternică, iar modul în care a ales să îl comemoreze este unul personal, prin gesturi simbolice de pomenire.

„Nu, nici în ziua de astăzi nu m-am dus. Eu îi dau de pomană. Ori de câte ori mănânc ceva și știu că i-ar plăcea zic: «Bogdaproste, ce bun, ce mi-a plăcut, să-i fie lui Petre, sufletului lui, lui Dafinescu», fostul nostru manager de la Doina Gorjului.”, a mai spus artista.

