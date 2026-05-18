O tânără din Taiwan a spus ce nu suportă în România. Detaliul care a surprins-o complet

O tânără din Taiwan, activă pe rețelele de socializare a vorbit deschis despre cum este viața în România. Aceasta a povestit ce a surprins-o imediat după ce s-a mutat, dar și despre aspectele care o fac să nu îndrăgească țara noastră.

O femeie din Taiwan s-a îndrăgostit de un pianist român, iar pentru că iubirea dintre ei a fost atât de puternică, ea a decis să se mute definitiv în țara noastră. Este foarte activă în mediul online și a primit o mulțime de întrebări pe platforma Reddit despre cum a fost procesul de relocare, dar și cum este viața în România. Ea a fost deschisă și a vorbit despre lucrurile care au șocat-o încă de la început. Mai mult decât atât, a explicat și de ce nu s-a acomodat până acum.

Ce nu suportă taiwaneza în România

A-goéh, o tânără taiwaneză, s-a mutat în România acum ceva timp. Totul a început de la întâlnirea pe care a avut-o cu soțul ei român, plecat în Taiwan pentru o bursă la pian, iar flacăra dintre ei s-a aprins rapid, așa că s-a stabilit în țara noastră. Ea a fost dispusă să răspundă întrebărilor de pe Reddit legate de relocare și a explicat că există câteva lucruri pe care nu le suportă aici. Tânăra spune că nu s-a putut acomoda din cauza discriminării, homofobiei și xenofobiei pe care le-a observat.

Sunt taiwaneză în România. Mă numesc A-goéh. Întrebați-mă orice și vă răspund. Soțul meu (n.r. cum a ajuns în România). El era în Taiwan cu o bursă. El este pianist, iar eu sunt violonistă. Cu unele nu m-am acomodat deloc, de exemplu discriminarea, homofobia, xenofobia și altele. Da, în Taiwan poți să vezi priviri ciudate dacă ești străin, dar măcar suntem discreți. Și la homofobie, noi nu batem un gay sau ce ar fi pe stradă, cum e aici. Dar, în rest, e binișor, a povestit femeia pe Reddit.

Discuția a mers mai departe și a fost întrebată de internauți cum vede birocrația în țara noastră, comparativ cu Taiwan. Ea consideră că în țara sa natală este mai simplu. De asemenea, a vorbit și despre cultura muzicală, iar reacția ei a devenit imediat virală. Femeia a spus că i se pare o bătaie de joc, inclusiv muzica cântată de Smiley, dar și alți artiști cărora nu le-a dat numele.

Mult mai înapoiată decât la noi. De exemplu, noi facem fiecare act sau plată la 7-Eleven-ul de la colț. Muzică clasică. Scena muzicală mi se pare o bătaie de joc, mai ales Smiley și alte prostii, a mai adăugat A-goéh.

VEZI ȘI: „Cel mai bun câștigă”. Reacția ministrului din Republica Moldova după punctajul dat României

O româncă din Anglia a răbufnit după zborul spre țară: „Mi-a fost rușine că sunt româncă”