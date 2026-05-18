Orașele din România care pierd cei mai mulți locuitori. Scăderea este uriașă de la un an la altul

România traversează o perioadă tot mai dificilă din punct de vedere demografic, iar datele recente arată că populația țării continuă să scadă într-un ritm îngrijorător. Diferența dintre numărul nașterilor și cel al deceselor devine din ce în ce mai mare, iar specialiștii avertizează că fenomenul are efecte serioase asupra economiei și societății pe termen lung.

Potrivit celor mai noi statistici publicate de Institutul Național de Statistică, în luna martie 2026 s-au înregistrat puțin peste 10.600 de nașteri, în timp ce numărul deceselor a depășit 20.700. Astfel, sporul natural al populației a rămas puternic negativ, ceea ce confirmă tendința accentuată de îmbătrânire și depopulare a țării.

Care sunt cele mai afectate județe din România

Cele mai afectate sunt județele în care tinerii aleg să plece spre marile orașe sau în afara României pentru salarii mai bune și oportunități profesionale. Zone precum Teleorman, Olt, Mehedinți, Vaslui sau Hunedoara pierd constant locuitori, atât din cauza natalității scăzute, cât și a migrației. În multe localități rurale, populația este formată în mare parte din persoane vârstnice, iar numărul copiilor scade de la an la an.

În schimb, centrele urbane mari precum București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași continuă să atragă populație datorită dezvoltării economice și infrastructurii moderne. Totuși, nici aceste orașe nu sunt complet protejate de efectele declinului demografic.

Scăderea populației afectează direct școlile, piața muncii și sistemul de sănătate. Tot mai puțini tineri înseamnă mai puțini angajați și contribuabili, în timp ce numărul pensionarilor crește constant. Specialiștii avertizează că, fără măsuri eficiente pentru sprijinirea familiilor și reducerea migrației, România riscă să se confrunte în următoarele decenii cu o criză demografică și economică tot mai greu de gestionat.

