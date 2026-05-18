Produsul de lux redus cu 35% săptămâna această, la LIDL. Noul preț este de 30.99 lei

Într-o perioadă în care prețurile la alimente continuă să crească de la o lună la alta, iar produsele considerate premium au devenit tot mai greu de pus în coșul de cumpărături, retailerii încearcă să atragă clienții cu reduceri consistente la unele dintre cele mai căutate produse congelate. Iată despre ce este vorba!

Diferența este semnificativă dacă ne uităm la evoluția prețurilor din ultimii ani. Produsele pe bază de pește și fructe de mare s-au numărat printre cele mai afectate de scumpiri, iar multe sortimente au ajuns să coste cu zeci de procente mai mult decât înainte.

Produsul de lux redus cu 35% săptămâna această, la LIDL

Săptămâna aceasta, unul dintre produsele care atrage imediat atenția în oferta LIDL este punga de creveți White Tiger marca Ocean Sea, redusă cu 35% pentru posesorii cardului Lidl Plus. Noul preț ajunge la 30,99 lei, față de 47,99 lei cât costa anterior.

În cazul creveților, prețurile ridicate sunt influențate și de cererea mare din restaurante, dar și de costurile logistice tot mai mari. Tocmai de aceea, o reducere de aproape 17 lei la un singur produs este remarcată rapid de clienții care urmăresc promoțiile din marile lanțuri comerciale.

Creveții sunt considerați de mulți ani un produs de lux în România. Deși în alte state europene consumul de fructe de mare este ceva obișnuit, în magazinele din România astfel de produse au rămas în zona premium, mai ales din cauza costurilor mari de import, transport și depozitare. În ultimii ani, scumpirile din retail au afectat și mai mult categoria fructelor de mare, iar creveții au ajuns să fie cumpărați mai ales la ocazii speciale sau în perioadele cu promoții importante.

Oferta actuală vine într-un moment în care mulți consumatori sunt mult mai atenți la prețuri și urmăresc reducerile înainte de a face cumpărăturile săptămânale. Pachetul de 500 de grame de creveți White Tiger, calibru 26/30, are o masă netă fără glazură de 450 de grame și este prezentat drept un produs premium congelat. Reducerea de 35% transformă produsul într-o variantă mai accesibilă pentru cei care în mod normal evită astfel de produse din cauza prețului ridicat.

Pe lângă oferta la creveți, în magazinele LIDL se regăsesc în această perioadă și alte produse congelate la preț redus. Fileul de somon este disponibil la 22,99 lei, un preț care atrage atenția într-o categorie unde scumpirile au devenit aproape constante. Tot în zona produselor congelate, cartofii wedges picanți sunt incluși în ofertă la aproximativ 7 lei.

