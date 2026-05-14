Banii de pe RCA pot fi recuperați după vânzarea mașinii. Procedura pe care trebuie să o urmezi

Mulți proprietari auto din România pierd anual sume considerabile deoarece omit să solicite restituirea banilor pentru polița RCA după vânzarea sau radierea vehiculului. Deși legislația în vigoare în 2026 permite recuperarea primei pentru perioada neutilizată, procedura rămâne puțin cunoscută în rândul șoferilor, iar mulți renunță fără să știe că au acest drept legal. Situația este relevantă pentru orice fost proprietar care a plătit în avans o poliță RCA și care poate beneficia de restituirea RCA.

Vânzarea unei mașini nu se rezumă la contract și predarea cheilor. Din punct de vedere financiar, foștii proprietari pot solicita returnarea sumei achitate pentru perioada rămasă neacoperită de poliță. Brokerul Bogdan Orescovici a explicat mecanismul prin care șoferii pot reintra în posesia banilor, subliniind că legislația actuală permite încetarea anticipată a contractului RCA în anumite situații clar definite.

Banii de pe RCA pot fi recuperați după vânzarea mașinii

Normele prevăd că polița poate fi denunțată înainte de termen, iar asiguratul primește înapoi partea din primă corespunzătoare zilelor rămase. Cele mai frecvente cazuri sunt vânzarea definitivă a mașinii, radierea din circulație, dauna totală sau furtul vehiculului.

„În cazul furtului, restituirea banilor este posibilă numai după finalizarea procedurilor legale și în baza documentelor oficiale emise de autorități și valide de asigurator”, a precizat Bogdan Orescovici.

Aceste situații sunt reglementate clar și pot fi verificate în cadrul procedurii RCA. Există însă o condiție esențială: absența daunelor. Dacă în perioada de valabilitate a poliței a existat un accident produs din vina asiguratului și s-au achitat despăgubiri, restituirea nu mai este posibilă.

„În acest caz, polița este considerată consumată, deoarece și-a produs deja efectele prin acoperirea unui eveniment asigurat”, a explicat specialistul.

Procedura pe care trebuie să o urmezi

Această regulă influențează direct modul în care se aplică sistemul Bonus-Malus. Procedura de denunțare este simplă și poate fi realizată atât fizic, cât și online.

Sunt necesare actul de identitate al fostului proprietar, copia poliței RCA și dovada înstrăinării sau radierii, precum contractul de vânzare-cumpărare vizat de fisc ori certificatul de radiere. Documentele sunt analizate de asigurător, iar restituirea se calculează pro-rata, în funcție de numărul de zile rămase din contract la momentul depunerii cererii.

Suma returnată reflectă perioada neutilizată. De exemplu, dacă polița a fost achitată pentru 12 luni, iar mașina este vândută după 6 luni, fostul proprietar poate primi înapoi aproximativ jumătate din costul inițial. Durata procesării variază, dar, potrivit expertului, „în general, durata procesării este de două-trei săptămâni, dar poate varia în funcție de compania de asigurări și numărul cererilor aflate în procesare”.

Un aspect important este obligația noului proprietar de a transcrie vehiculul în maximum 30 de zile. Depășirea termenului poate genera amenzi și complicații juridice. În plus, dacă noul proprietar provoacă un accident înainte de a încheia propria poliță, istoricul de daune poate afecta fostul proprietar, ceea ce duce la creșterea costului viitoarelor polițe RCA.

