Experiența lui Cătălin Măruță și a fiului David, aseară, la concertul Metallica. Ce au putut trăi cei doi: „Nu știu dacă pot explica”

Fanii trupei Metallica s-au adunat seara trecută, 13 mai, la concertul susținut de „regii rock-ului” pe Arena Națională. Evenimentul a adunat o mulțime de persoane, iar prezente au fost și numeroase vedete din showbiz. Printre acestea s-a numărat și Cătălin Măruță, care a mers însoțit de fiul său, David. Ce au putut trăi cei doi la marele concert?

Este rumoare după concertul susținut de Metallica. Trupa aflată la al cincilea concert în România a reușit să îi impresioneze până la lacrimi pe unii, în timp ce alții au părăsit stadionul revoltați. Părerile au fost împărțite după concert, iar Cătălin Măruță a împărtășit și el primele impresii.

Experiența lui Cătălin Măruță și a fiului David, aseară, la concertul Metallica

Cătălin Măruță se numără printre fanii Metallica. Adolescența lui a fost marcată de această trupă, așa că nu a ratat nici de această dată ocazia de a îi vedea live. A mers la concert împreună cu fiul său, David, iar pentru ei experiența a fost una magică.

Cătălin Măruță s-a bucurat din plin de concert și, spre deosebire de alții, acesta a avut numai cuvinte de laudă la adresa legendelor de pe scenă. Mai mult, soțul Andrei s-a bucurat atunci când a văzut că și David a fost la fel de fascinat de reprezentația celor de la Metallica.

Adolescentul a trăit fiecare moment al concertului, iar tatăl său a fost mândru atunci când a văzut că îi moștenește din plin gusturile muzicale. Cei doi au plecat fericiți și împliniți de la concert. Au avut parte de o experiență memorabilă.

„Am fost cu David la Metallica. Și tot drumul până la concert mă gândeam la mine, puștiul din liceu, când am descoperit pentru prima dată muzica lor. Țin minte perfect senzația aia… parcă se deschidea o lume nouă. Ascultam ore întregi, dădeam play din nou și din nou, fără să mă satur vreodată. Azi am stat lângă David și l-am văzut trăind aceeași energie. Și cred că despre asta sunt, de fapt, cele mai frumoase momente din viață. Despre lucrurile care trec natural de la o generație la alta, fără să forțezi nimic. Nu știu dacă pot explica exact emoția de azi. Dar știu că o să-mi rămână mult timp în suflet. Te iubesc, David”, a scris Cătălin Măruță, în mediul online.

CITEȘTE ȘI:

Metallica a cântat în limba română! Fanii de pe Arena Națională, în extaz

Primele imagini de la concertul Metallica, de pe Arena Națională. Mesaj special pentru fanii din România

Foto: Facebook, Video: Facebook