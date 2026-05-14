Acasă » Știri » Experiența lui Cătălin Măruță și a fiului David, aseară, la concertul Metallica. Ce au putut trăi cei doi: „Nu știu dacă pot explica”

Experiența lui Cătălin Măruță și a fiului David, aseară, la concertul Metallica. Ce au putut trăi cei doi: „Nu știu dacă pot explica”

De: Alina Drăgan 14/05/2026 | 13:22
Experiența lui Cătălin Măruță și a fiului David, aseară, la concertul Metallica /Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Fanii trupei Metallica s-au adunat seara trecută, 13 mai, la concertul susținut de „regii rock-ului” pe Arena Națională. Evenimentul a adunat o mulțime de persoane, iar prezente au fost și numeroase vedete din showbiz. Printre acestea s-a numărat și Cătălin Măruță, care a mers însoțit de fiul său, David. Ce au putut trăi cei doi la marele concert?

Este rumoare după concertul susținut de Metallica. Trupa aflată la al cincilea concert în România a reușit să îi impresioneze până la lacrimi pe unii, în timp ce alții au părăsit stadionul revoltați. Părerile au fost împărțite după concert, iar Cătălin Măruță a împărtășit și el primele impresii.

Experiența lui Cătălin Măruță și a fiului David, aseară, la concertul Metallica

Cătălin Măruță se numără printre fanii Metallica. Adolescența lui a fost marcată de această trupă, așa că nu a ratat nici de această dată ocazia de a îi vedea live. A mers la concert împreună cu fiul său, David, iar pentru ei experiența a fost una magică.

Cătălin Măruță s-a bucurat din plin de concert și, spre deosebire de alții, acesta a avut numai cuvinte de laudă la adresa legendelor de pe scenă. Mai mult, soțul Andrei s-a bucurat atunci când a văzut că și David a fost la fel de fascinat de reprezentația celor de la Metallica.

Adolescentul a trăit fiecare moment al concertului, iar tatăl său a fost mândru atunci când a văzut că îi moștenește din plin gusturile muzicale. Cei doi au plecat fericiți și împliniți de la concert. Au avut parte de o experiență memorabilă.

„Am fost cu David la Metallica. Și tot drumul până la concert mă gândeam la mine, puștiul din liceu, când am descoperit pentru prima dată muzica lor. Țin minte perfect senzația aia… parcă se deschidea o lume nouă. Ascultam ore întregi, dădeam play din nou și din nou, fără să mă satur vreodată.

Azi am stat lângă David și l-am văzut trăind aceeași energie. Și cred că despre asta sunt, de fapt, cele mai frumoase momente din viață. Despre lucrurile care trec natural de la o generație la alta, fără să forțezi nimic. Nu știu dacă pot explica exact emoția de azi. Dar știu că o să-mi rămână mult timp în suflet. Te iubesc, David”, a scris Cătălin Măruță, în mediul online.

 

CITEȘTE ȘI:

Metallica a cântat în limba română! Fanii de pe Arena Națională, în extaz

Primele imagini de la concertul Metallica, de pe Arena Națională. Mesaj special pentru fanii din România

 

Foto: Facebook, Video: Facebook

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Companiile de transport plătesc până la 3.500 de euro pentru șoferi filipinezi. 600 de noi angajați sunt așteptați în țară
Știri
Companiile de transport plătesc până la 3.500 de euro pentru șoferi filipinezi. 600 de noi angajați sunt așteptați…
Accident cumplit pentru un concurent Survivor în Republica Dominicană. Medicii i-au amputat parțial piciorul
Știri
Accident cumplit pentru un concurent Survivor în Republica Dominicană. Medicii i-au amputat parțial piciorul
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Mediafax
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Peste 100.000 de euro au fost descoperiți la percheziții în biroul procurorului constănțean Gigi Ștefan de la Parchetul Curții de Apel Constanța. Suspiciuni judiciare: viața de lux a magistratului
Gandul.ro
Peste 100.000 de euro au fost descoperiți la percheziții în biroul procurorului constănțean...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Oncologii avertizează: un obiect banal din bucătărie ar putea crește riscul de cancer
Adevarul
Oncologii avertizează: un obiect banal din bucătărie ar putea crește riscul de cancer
Cum încearcă presa rusă să creeze tensiuni între București și Kiev cu o minciună despre participarea lui Zelenski la B9
Digi24
Cum încearcă presa rusă să creeze tensiuni între București și Kiev cu o...
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Kate Middleton a strălucit în prima ei vizită solo după lupta cu cancerul. Sute de admiratori au așteptat-o în orașul Reggio Emilia
Click.ro
Kate Middleton a strălucit în prima ei vizită solo după lupta cu cancerul. Sute de...
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat la lojă. Adoră privilegiile”
Digi24
Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Peste 100.000 de euro au fost descoperiți la percheziții în biroul procurorului constănțean Gigi Ștefan de la Parchetul Curții de Apel Constanța. Suspiciuni judiciare: viața de lux a magistratului
Gandul.ro
Peste 100.000 de euro au fost descoperiți la percheziții în biroul procurorului constănțean Gigi Ștefan...
ULTIMA ORĂ
Companiile de transport plătesc până la 3.500 de euro pentru șoferi filipinezi. 600 de noi angajați ...
Companiile de transport plătesc până la 3.500 de euro pentru șoferi filipinezi. 600 de noi angajați sunt așteptați în țară
Accident cumplit pentru un concurent Survivor în Republica Dominicană. Medicii i-au amputat parțial ...
Accident cumplit pentru un concurent Survivor în Republica Dominicană. Medicii i-au amputat parțial piciorul
Andreea Esca nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Ionela Năstase a vorbit despre cancerul de sân
Andreea Esca nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Ionela Năstase a vorbit despre cancerul de sân
Români plecați la muncă în abatoarele din Olanda, taxați cu chirii exagerate: 320 de euro pentru ...
Români plecați la muncă în abatoarele din Olanda, taxați cu chirii exagerate: 320 de euro pentru un pat
Ramona Olaru a recunoscut de ce e din nou „pe liber”: „Voi aţi putea să stați cu ...
Ramona Olaru a recunoscut de ce e din nou „pe liber”: „Voi aţi putea să stați cu unul care vă fugărește toată ziua cu..?”
Cum a apărut Mircea Badea în emisiunea lui Denise Rifai! Fanii au crezut că nu văd bine: „În toată ...
Cum a apărut Mircea Badea în emisiunea lui Denise Rifai! Fanii au crezut că nu văd bine: „În toată splendoarea lui”
Vezi toate știrile