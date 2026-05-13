Metallica a cântat în limba română! Fanii de pe Arena Națională, în extaz

Trupa Metallica a ajuns pentru a cincea oară în București. Aceștia concertează chiar în seara zilei de 13 mai, la Arena Națională. Fanii au epuizat toate biletele, astfel că arena este plină de oameni care au venit să își asculte formația favorită.

Metallica este una dintre cele mai ascultate și apreciate trupe de rock din întreaga lume. Membrii bandului au ajuns în Capitală încă din data de 12 mai, adică cu o zi înainte de marele show. Concertul face parte din turneul mondial „M72 World Tour” și a început încă din luna aprilie a anului 2023. Primele imagini de la concert au devenit virale, iar acum un moment incredibil îi entuziasmează pe fani. Trupa cântă o piesă românească în stilul lor caracteristic.

Moment impresionant la concertul Metallica

Accesul a avut loc de la ora 16:00, iar înainte să fi urcat așteptata trupă, pe scenă au fost prezenți Knocked Loose care a concertat de la ora 18:00, iar de la ora 19:00 a întreținut atmosfera Gojira. Faimoasa formație, pentru care toți s-au adunat în seara zilei de 13 mai, a urcat pe scenă de la ora 20:30. Din acea clipă, iubitorii muzicii heavy metal au fost extaziați. Totuși, un alt moment important va face înconjurul lumii. Faimoasa trupă cântă o piesă în română! Acest lucru a devenit un obicei pentru ei și fac asta în fiecare țară în care concertează.

Revenirea lor în Capitală a adus multe surprize neașteptate. Chiar înainte de a pleca de la hotel spre Arena Națională, pe pagina lor oficială a apărut un afiș uimitor. Acesta prezenta evenimentul, iar ceea ce este și mai inedit este că artistul care a făcut ilustrația de colecție este un român.

James Hetfield și logodnica sa, plimbare pe străzile din București

Trupa a ajuns cu o zi mai devreme și a aterizat pe aeroportul din Capitală cu două avioane private, ambele Bombardier Challenger 350, de la Atena. În plus, solistul James Hetfield nu a venit singur. Alături de el este și logodnica sa Adriana Gillett. Aceștia au fost surprinși plimbându-se pe străzile din București și au ajuns chiar și la un anticariat renumit, acolo unde au petrecut minute bune. Totuși, au avut parte și de un moment atipic: atunci când voiau să ia masa, nu au mai găsit loc disponibil, așa că au părăsit imediat localul.

