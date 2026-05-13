Andreea Popescu și Rareș Cojoc au cerut ajutorul psihologilor înainte să le spună copiilor că divorțează: „Nu credeam vreodată că voi ajunge aici”

Andreea Popescu a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO în care a făcut dezvăluiri despre viața ei și schimbările importante care s-au produs în ultimele luni, odată cu decizia ei și a soțului ei, Rareș Cojoc, de a divorța. Fosta dansatoare a Deliei a precizat că de-a lungul anului a avut numeroase neîmpliniri și dezamăgiri care au dus, în cele din urmă, la divorț, o decizie care le-a schimbat radical viața, dar pe care nu au luat-o impulsiv, ci după multe frământări. Interviul a atins și unul dintre cele mai sensibile subiecte pentru vedetă: copiii. Cum au anunțat în familie divorțul lor pentru ca cei mici să fie cât mai protejați emoțional, dar și ce spune totodată despre apariția lui Rareș Cojoc în interviul pe care l-a acordat, aflăm de la Andreea Popescu. Vedeta nu s-a ferit să discute despre subiectele sensibile care au tot circulat în ultima perioadă. Mai mult, întrebată dacă are ce să-și reporșeze ei, Andreea a oferit un răspuns surprinzător.

Andreea Popescu a bifat aseară o apariție publică la un eveniment monden acolo unde nu s-a ferit să discute despre numeroasele subiecte care au făcut înconjurul presei de la noi. Vedeta a vorbit despre noua ei viață, desăre mutarea în noul apartament și schimbările financiare prin care trece acum când nu mai beneficiază de confortul pe care îl avea în timpul relației cu Rareș Cojoc. Fosta dansatoare a mărturisit că acum este complet independentă și își dorește să muncească pentru a-și păstra stilul de viață și confortul cu care era obișnuită. Chiar și așa, Andreea a mărturisit că ea și fostul soț vor să păstreze o relație echilibrată de dragul celor trei copii pe care îi au împreună.

Andreea Popescu, reacție după interviul oferit de Rareș Cojoc: „L-am sunat și…”

CANCAN.RO: Nu ai idee cât mă bucur că am ocazia să te întreb ce faci, Andreea? Cum ești?

Andreea Popescu: În ultima oară sunt bine, din ce în ce mai bine. Trec printr-o perioadă de tranziție și de adaptare, mă adaptez noii situații în care mă aflu. Este evident ceva nou, nu credeam vreoadată că voi ajunge aici, dar niciodată nu știi cum te duce viața, mai ales dacă nu ai grijă.

CANCAN.RO: Cum ai gestionat tu situația în care toată lumea a fost cu ochii pe tine? Ce te-a echilibrat?

Andreea Popescu: În primul rând Dumnezeu m-a echilibrat, prin rugăciune, doar așa am putut să trec mai ușor prin, nu peste. Și, bineînțeles cu ajutorul prietenelor mele care mi-au fost alături în cele mai grele și negre momente. Cu siguranță, orice femeie care trece printr-un divorț are momente de suișuri și coborâșuri și sunt atât de grele încât nu credeai vreodată că vei trece. A fost greu, datorită prietenelor mele, ele m-au ajutat enorm și săracele nu știu cât mă mai suportă. E foarte important să te asculte, nu neapărat să îți dea sfaturi. În cazul meu, nu aveam nevoie de sfaturi neapărat, cât să fiu ascultată și înțeleasă. Bine, am fost și mustrată, și corectată de prietenele mele, dar atât cât a trebuit, nu într-atât încât să-mi agraveze starea.

CANCAN.RO: Te-ai măcinat mult până când ai luat decizia de a divorța sau după au venit gândurile și întrebările?

Andreea Popescu: Mie mi s-a părut că a trecut foarte mult timp pentru că timpul se dilată mult mai greu într-o astfel de situație. M-am gândit bineînțeles, nu a fost o decizie luată pe moment. Au fost niște situații de-a lungul anilor, niște neîmpliniri, niște dezamăgiri. Știu că ați discutat și voi în emisiune și am fost cu unele lucruri de acord cu voi, cu unele nu am fost de acord. A fost o decizie destul de bine gândită. Nu pot să spun că 100% am fost sigură, pentru că nu știi cum o să trăiești, o să fii, cum o să simți momentele astea peste o lună, două, trei, cinci, dar în acel moment eu așa am simțit că este decizia bună care bineînțeles a venit de comun acord ulterior.

CANCAN.RO: Ai spus că ai văzut emisiunea noastră, înseamnă că ai văzut și interviul lui. Ce părere ai legat de ceea ce a spus?

Andreea Popescu: Mi-a plăcut foarte mult cum a vorbit, ceea ce a declarat Rareș, l-am și sunat, l-am felicitat. Da, mi-a plăcut foarte mult, mi s-a părut că a fost extrem de atent atât cât să nu mă pună într-o lumină greșită, iar aici mă refer la divorț în general. Nu am ce să-i reproșez, Rareș știe să vorbească și este foarte decent și foarte calculat. Nu am ce să-i reproșez fostului soț.

CANCAN.RO: Crezi că el ar avea ce să-ți reproșeze ție?

Andreea Popescu: Bine, așa în căsnicie cred că toți avem. Cu siguranță și eu am să-mi reproșez, și el are să-și reproșeze, dar să vedem ce ne rezervă viitorul.

Cum și-au anunțat copiii că divorțează: „Am vorbit cu psihologii”

CANCAN.RO: Cum sunt copiii? Cum au luat sau înțeles ei această decizie de a vă separa?

Andreea Popescu: L-am luat pe Ioachim amândoi și i-am spus exact ceea ce se va întâmpla. Am decis să-i spunem exact așa cum ar trebui pentru vârsta lui pentru că și noi ne-am consultat cu psihologii înainte. Bineînțeles, a fost și instinctul meu de mamă să știu cum să-l abordez. Sinceră să fiu, am crezut că o să reacționeze într-un fel pentru că el este o fire mai sensibilă, dar nu. A reacționat foarte bine real. I-am explicat că noi doi vom fi întotdeauna o familie pentru ei, îi iubim. Eu și Rareș ne iubim, dar într-un mod diferit. Ei nu sunt vinovați pentru ce se întâmplă între adulți, am încercat să-i asigurăm că nu este vina lui și a fraților lui. Eu cu Rareș avem o relație foarte bună, dar nu așa de fațadă, ne înțelegem foarte bine. Vorbim în fiecare zi când sunt copiii la el, îl sun pe cameră, vorbesc cu copiii, el la fel pe mine. Iau copiii de la școală, îi aduc acasă și așa mai departe. Avem o relație reală, nu de conjunctură.

CANCAN.RO: Aveți o relație de părinți ai celor trei copii.

Andreea Popescu: Da, și suntem foarte asumați. Noi când ne-am asumat acest divorț, ne-am asumat că avem niște copii care trebuie protejați așa cât se pot proteja într-o astfel de situație. E foarte greu, e prima oară când trecem prin așa ceva, nu aveam experiență, nu știam cum să gestionăm. A fost destul de greu, ne-am consultat cu oameni de specialitate care ne-au ajutat și ne-au ghidat, după care noi am avut feelingurile noastre de părinți și cum să vorbim cu ei.

Fosta dansatoare are planuri mari: „Vreau să îmi păstrez stilul de viață”

CANCAN.RO: Ce urmează pentru tine în perioada imediat următoare, în următoarele săptămâni, următoarele luni?

Andreea Popescu: Planul meu este să le dedic copiilor timp, la fel și Rareș face același lucru. Iar eu vreau pe plan profesional să reușesc să fac cât mai multe lucruri pentru că sunt total independentă, nu mai am (n.r. arată că ar da un telefon) există o situație, ține de mine și cumva, vreau să îmi păstrez stilul de viață pe care l-am avut până acum.

CANCAN.RO: Te simți eliberată într-un fel că poți să faci ce vrei, când vrei, cum vrei?

Andreea Popescu: Nu, atenție! Rareș niciodată nu mi-a impus nimic. El niciodată nu mi-a pus frână să nu fac nu știu ce activitate sau să nu îmi iau ceva, să stau acasă. Niciodată. Mi-a dat această libertate și din punctul acesta de vedere nu am ce să-i reproșez, niciodată nu mi-a impus nimic.

CANCAN.RO: Dar putem spune că e mai dificil fără el?

Andreea Popescu: Cum aș putea eu să spun că este ușor, totuși omul acela a făcut parte din viața mea 15 ani, este tatăl copiilor mei, este un om care va conta toată viața mea. Nu mai este relația de soț-soție, dar relația noastră de prietenie, de părinți, nu are cum să rămână indiferentă nici când o să am 100 de ani. Nu am resentimente față de el să am vreun gând rău față de el, sub nicio formă și nici el față de mine.

