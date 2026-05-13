Prezentatorul de la Antenă, îndrăgostit lulea după divorț! Și-a dus iubita într-o vacanță romantică, înainte de ziua ei de naștere

Vacanță cu parfum de început de vară pentru Andrei Ștefănescu și iubita lui, Ștefania Duca. Cei doi au fost surprinși pe aeroport, imediat după escapada romantică din Palma de Mallorca, iar fotografiile spun tot. Le-a priit vacanța, se vede de la o poștă. CANCAN.RO are imagini cu porumbeii, proaspăt întorși pe meleaguri mioritice, după un sejur de vis, chiar înainte de ziua șatenei.

Povestea lor durează de câțiva ani, însă mult timp au preferat să stea departe de ochii curioșilor. Ștefania, fostă prezentatoare la Antena Stars, pare să îi fi adus lui Andrei liniștea de care avea nevoie după divorțul discret de Antonia, mama fiului său, Ayan. Artistul a vorbit în repetate rânduri despre cât de important este echilibrul în viața personală și despre relația foarte bună pe care o păstrează cu fosta soție de dragul copilului.

De altfel, între Andrei și Ștefania lucrurile par să fi evoluat natural și matur. Ea l-a numit public „darul meu de la Dumnezeu” și „cel mai minunat bărbat de pe pământ”. Iar el, deși mereu mai rezervat când vine vorba de declarații siropoase, nu ezită să posteze story-uri în care apare și iubita lui.

Andrei Ștefănescu și iubita s-au întors din vacanța din Spania

Escapada a venit chiar înainte ca Ștefania să își sărbătorească ziua de naștere, probabil artistul a vrut să îi ofere câteva zile doar pentru ei, departe de agitația din București. Palma de Mallorca pare să fi fost alegerea perfectă. Soare, mare, atmosferă boemă și suficientă discreție pentru amândoi. Relația pare că meargă ca pe roate, asta dacă ne uităm cu atenție la gesturile dintre cei doi. Bine, și când te întorci din vacanță, relaxat, cu gândul încă la peisaje superbe și nisip fierbinte, nu ai cum să nu ai un vibe bun. El o ținea protector de după gât, în timp ce mergeau prin aeroport.

Cât despre ținutele pe care le purtau, nu erau prea colorate, sau cu vibe de Mallorca. Ea purta o pereche de pantaloni negri, un sacou în aceeași nuanță și o geantă Dior. El, rapidist convins, și-a luat rucsacul pe care era inscripționat numele echipei favorite, iar în rest, era la asorte cu iubita. O ținută all black și încălțăminte sport. Cei doi s-au întors cu bagaje consistente din vacanță, pentru că aveau inclusiv bagaj la cală, iar dacă ne uităm și la story-urile postate de Ștefania, ne dăm seama că ar fi vrut să aducă acasă și mai multe suveniruri din vacanță.

