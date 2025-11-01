Acasă » Știri » Andrei Ștefănescu explică de ce a revenit repede la cârma emisiunii TV, după ce și-a pierdut tatăl: „Mi-a zis…”

Andrei Ștefănescu explică de ce a revenit repede la cârma emisiunii TV, după ce și-a pierdut tatăl: „Mi-a zis…"

De: Mirela Loșniță 01/11/2025 | 09:21
Andrei Ștefănescu explică de ce a revenit repede la cârma emisiunii TV, după ce și-a pierdut tatăl: „Mi-a zis...”
Andrei Ștefănescu trece prin clipe grele, după ce tatăl său s-a stins din viață, în urmă cu câteva zile. Prezentatorul a trecut printr-o pierdere imensă, atunci când părintele său a murit, dar familia și persoanele apropiate i-au fost mereu alături și l-au susținut în aceste momente dificile.

Vestea tragică l-a distrus pe Andrei Ștefănescu. El și cu tatăl său aveau o relație foarte apropiată și petreceau timp de calitate împreună, ori de câte ori puteau. Acum, prezentatorul TV regretă că nu a mai apucat să vadă măcar un meci alături de el, pentru că asta era tradiția lor. Cu toate că este o perioadă de doliu și suferință, Andrei s-a reîntors la muncă, pe platourile de filmare, și a motivat de ce a ales să facă acest lucru atât de repede după tragedie.

Andrei Ștefănescu, răpus de durere după moartea tatălui său

Andrei Ștefănescu este foarte apropiat de familie, iar părinții lui sunt printre cele mai importante persoane din viața lui. În urmă cu câteva zile, prezentatorul TV a avut parte de un moment extrem de greu, atunci când tatăl său a părăsit această lume. Acum, Andrei își caută puterea de a merge mai departe, chiar dacă sufletul îi plânge. Acesta își aduce aminte cu drag de toate clipele petrecute cu tatăl său și cu siguranță nu le va uita niciodată.

”Săptămâna aceasta am avut un deces în familie. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost lângă mine, care mi-au dat mesaje, care m-au încurajat, zeci de mii de mesaje am primit. Asta este, viața merge înainte. Spun asta pentru că poate unii mă vor judeca că sunt în emisiune. Așa am fost toată viața, am fost aici, nu am lipsit, indiferent de ce s-a întâmplat, pentru că tata mi-a zis: ”Du-te, tată, acolo și nu lipsi niciodată, pentru că aceea este meseria ta”, a declarat Andrei Ștefănescu.

Andrei Ștefănescu avea o relație extrem de bună cu tatăl său. Bărbatul era un mare fan al echipei FC Rapid, iar Andrei îi promisese că vor vedea încă un meci împreună, fără să se aștepte la sfârșitul tragic.

”I-am promis că vom mai vedea un meci împreună… Sunt sigur că, de acolo de sus, este lângă mine și Ayan. Dumnezeu să te odihnească, eroul meu!”, a scris Andrei Ștefănescu, pe rețelele de socializare.

