Greșeala care duce la anularea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces. Ce NU trebuie să faci

Modificarea sau completarea neautorizată, precum și plastifierea certificatelor de stare civilă, adică a celor de naștere, căsătorie sau deces, determină anularea automată a acestora, conform unei legi care a apărut în anul 2022. În același timp, aceeași lege stabilește și anumite limite privind numărul de prenume pe care părinții le pot acorda copiilor.

Mai mult, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne le-au transmis oamenilor că plastifierea actelor de stare civilă, precum certificate de naştere şi de căsătorie, nu este legală, iar aceste documente devin nule şi îşi pierd valabilitatea.

Greșeala care duce la anularea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces

„Credeai că plastifierea documentelor este o bună soluţie pentru a ţi le păstra intacte? Ei bine, în România nu este legală plastifierea actelor de stare civilă, cum sunt certificatele de naştere, de căsătorie sau deces. Dacă sunt plastifiate, documentele devin nule şi fără valabilitate. Te poţi lovi de probleme în momentul în care doreşti să le foloseşti pentru reînnoirea cărţii de identitate, spre exemplu. Nulitatea documentelor o constată ofiţerii de stare civilă sau funcţionarii autorizaţi. Ce poţi să faci? Soluţia este să soliciţi un duplicat de la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor din ţară sau, dacă te afli în străinătate, de la consulatele române”, au anunţat reprezentanţii MAI.

Legea nr. 105/2022 a modificat Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, pentru a stabili clar că este interzisă modificarea sau completarea fără drept ori plastifierea certificatelor de stare civilă. Certificatele de stare civilă, adică cele de naștere, căsătorie sau deces, plastifiate ori modificate sau completate fără drept devin nule.

De asemenea, legea apărută în 2022 mai prevede și faptul că, la înregistrarea nașterii unui copil la oficiul stării civile, părintele nu poate da mai mult de trei prenume copilului (adică în afara numelui de familie).

Ți se poate pune sau nu poprire dacă ai certificat de handicap în România?

Anunț de ULTIMA ORĂ de la ANAF! Apar noi reguli, inteligența artificială va fi implicată