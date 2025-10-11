Ți se poate pune sau nu poprire dacă ai certificat de handicap în România?

În țara noastră, poprirea reprezintă o măsură prin care executorul judecătoresc poate bloca o parte din veniturile debitorului care are o anumită datorie. Cu toate astea, există anumite excepții prevăzute de Codul de procedură civilă. Află în articol!

Românii care beneficiază de indemnizații de handicap își pun o întrebare: dacă aceste venituri pot fi blocate din cauza unei popriri.

Ce bani de la stat nu pot fi popriți

În țara noastră există o categorie de sume nepopribile. Acestea nu pot fi oprite nici măcar de un executor. Ele sunt:

Alocațiile pentru copii

Bursele de studii

Sumele destinate unor tratamente medicale vitale

Ei bine, când vine vorba despre indemnizațiile persoanelor cu handicap, legea nu le încadrează în categoria menționată anterior. Acest lucru înseamnă că aceste venituri pot fi urmărite silit, dar doar în anumite condiții.

„Codul de procedură civilă are câteva limitări cu privire la aceste lucruri, respectiv dacă sunt niște bani care sunt destinați către o operație indispensabilă vieții sau dacă sunt sume de bani care provin din alocații, spre exemplu, ele nu pot fi poprite. În schimb, indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități sunt urmăribile din punct de vedere legal.”, a declarat avocatul Adrian Cuculis pentru wowbiz.ro.

Ți se poate pune sau nu poprire dacă ai certificat de handicap?

Este important de menționat că nu orice sumă poate fi reținută integral, asta pentru că există limite stabilite de lege.

Poprirea se face în funcție de natura datoriei, astfel că se poate opri o treime sau, dacă este vorba despre un caz mai grav, se poate ajunge și la blocarea a jumătate din venit.

Persoanele cărora le sunt poprite sume pe conturi pot contesta executarea silită în instanță, iar în cazul în care pot demonstra că banii provin din indemnizația de handicap sau fac parte din categoria de sume nepopribile, au șanse ridicate ca poprirea să fie anulată sau redusă.

CITEȘTE ȘI:

Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: „Trebuie să luăm aceste măsuri”

Ce se va întâmpla cu asociațiile de bloc care rămân fără bani la fondul de rulment. Proiect legislativ