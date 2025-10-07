Ce se va întâmpla cu asociațiile de bloc care rămân fără bani la fondul de rulment. Proiect legislativ

Anunț important pentru cetățenii care locuiesc la bloc! Legea privind fondul de rulment al asociațiilor de proprietari ar putea fi schimbată. Parlamentarii au decis ce se va întâmpla atunci când banii sunt insuficienți sau nu mai sunt fonduri pentru plata facturilor sau reparațiilor.

Legea sociaților de bloc ar putea avea noi modificări, propunerea legislativă fiind deja în dezbatere la Senat. Noile prevederi din Legea 196.2008 se referă la situațiile în care banii strânși în fondul de rulment sunt epuizați sau insuficienți. În acest sens, aociațiile de proprietari ar putea accesa fondurile pentru reparații sau alte fonduri speciale pentru acoperirea cheltuielilor, facturilor sau a altor necesități.

Legea asociaților de proprietari ar putea fi modificată

Potrivit porpunerilor legislative, în astfel de situații, pentru utilizarea banilor din alte fonduri va fi nevoie de o adunare generală. De asemenea, reamintim că toate veniturile obținute de pe urma închirierii spațiilor comnue, inclusiv venituri din dobânzi bancare, aparțin sociației de proprietari comune, banii fiind destinați strict fondului de reparații al asociației.

Prin urmare, cum spuneam mai sus, acești bani vor putea fi folosiți după epuizarea fondului de rulment. Pentru a se putea aplica aceste modificări, proiectul de lege trebuie adoptat în Parlament, promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial.

“Rațiunea introducerii unei obligativități de constituire a acestor fonduri rezidă în dorința legiuitorului de a proteja proprietarii din condominii care își achită la timp contribuțiile care le revin la acoperirea cheltuielilor curente ale asociației de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor constituite de asociația de proprietari, în raport cu membrii care înregistrează restanțe la plata acestor contribuții, evitând astfel eventuale măsuri sancționatorii, precum debranșarea întregului condominiu de la serviciile de utilități publice sau introducerea de acțiuni în justiție împotriva asociației ori instituirea unor măsuri asigurătorii. Prin această prevedere, care introduce o normă aplicabilă în cazuri in extremis, permitem o gestiune mai eficientă a cash-flow-ului asociației de proprietari, în lipsa căreia asociația se poate regăsi în situația de a dispune de fonduri în cont, dar pe care nu le poate utiliza, lucru care va duce la blocaje sau întârzieri privind plățile către furnizorii de utilități publice, creându-se situații neplăcute și pentru acești operatori, care vor fi nevoiți să recurgă la măsuri cronofage și bugetofage pentru recuperarea datoriilor”, notează avocatnet.ro.

